Alanyaspor 1-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu.
Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı.
Maçta Galatasaray adına gol perdesini 14. dakikada Abdülkerim Bardakcı açtı.
Ardından 17. dakikada Alanyaspor'dan Efecan Karaca bu gole penaltıdan yanıt verdi ve skoru 1-1'e getirdi.
Sarı kırmızılılarda 42. dakikada Icardi skoru 2-1'e getirdi.
48. dakikada bu sefer Mertens ağları sarstı ve takımının 3. golünü kaydetti.
63. dakikada Galatasaray'da Rashica takımının 4. golünü kaydetmeyi başardı.
Mücadele bu gollerle beraber Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçın ardından Galatasaray 69 puanla lider konumda bulunuyor.
Alanyaspor ise 32 puanla 11. sırada yer aldı.