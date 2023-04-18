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Alanyaspor 1-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 22:33
Alanyaspor 1-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu.

Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçta Galatasaray adına gol perdesini 14. dakikada Abdülkerim Bardakcı açtı.

Ardından 17. dakikada Alanyaspor'dan Efecan Karaca bu gole penaltıdan yanıt verdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Sarı kırmızılılarda 42. dakikada Icardi skoru 2-1'e getirdi.

48. dakikada bu sefer Mertens ağları sarstı ve takımının 3. golünü kaydetti.

63. dakikada Galatasaray'da Rashica takımının 4. golünü kaydetmeyi başardı.

Mücadele bu gollerle beraber Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ardından Galatasaray 69 puanla lider konumda bulunuyor.

Alanyaspor ise 32 puanla 11. sırada yer aldı.

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