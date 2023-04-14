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Galatasaray - Kayserispor maçında kırmızı kart tartışması! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Kayserispor, Nelsson'un Thiam'ı yere düşürdüğü pozisyonda kırmızı kart bekledi. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 22:07 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 22:23
Galatasaray - Kayserispor maçında kırmızı kart tartışması! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşılaştı.

Nef Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, Victor Nelsson'un Mame Thiam'a yaptığı müdahale sonrası devam kararı verdi.

Pozisyonun ardından ilk yarının bitiş düdüğünü çalan Filiz, VAR'ı dinlemeye aldı. Mustafa Kürşad Filiz, VAR'dan gelen karar sonrası herhangi bir yaptırım uygulamadı.

İşte o pozisyon:

Görüntüler beIN SPORTS'dan alınmıştır.

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