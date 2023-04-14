Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlandı. Sarı kırmızılılılar, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takımda kalmasını istiyor. Cimbom, Arjantinli golcünün transferi için planını belirledi. İşte haberin detayları... | Gs spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

Transfer çalışmaları sürüyor ancak Galatasaray'da herkesin gözü Mauro Icardi'nin üzerinde...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

Teknik heyet ve taraftarlar, Arjantinli yıldızın kalmasını çok istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

İcardi de sarıkırmızılı takımda kendisini buldu ve kalmaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

Ancak Cimbom'un önünde Paris Saint Germain'in engeli kapı gibi duruyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

Fransız ekibi, sözleşmesinin sonuna gelen futbolcuyu, takasta kullanmanın planlarını yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

Söz gelimi Kvara için Napoli'ye takasta önerdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

Ayrıca Milan, Juventus ve Roma ile ilgili iddialar var.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

Bu takımlardan herhangi birisinin teklif yapmasını bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

VADEYE YAYILACAK

Sözleşmesinin son yılında olduğu için kiralık olarak Galatasaray'a ya da farklı bir takıma gitmesi imkansız.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

Sözleşmesini uzatmaya da zaten İcardi sıcak bakmıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

İşte bu noktada Galatasaray yönetimi de Mauro İcardi'yle ilgili planını yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

PSG'nin talepleri belli olduğu için öncelikle futbolcuyla masaya oturulacak ve bonuslu bir sözleşme önerilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

İcardi'den onay alınması halinde de Fransızlara, uzun vadeli taksitlerle ödemek kaydıyla 10 milyon euro teklif edilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

Kısa süre içinde İcardi ve PSG'yle anlaşma sağlanması hedefleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

SEVİLİYOR

Galatasaray'a geldikten sonra özel hayatını yolunu koyan ve sahada da eski parlak günlerine dönen İcardi, 17 maçta 10 gol atarken 6 da asist yaptı.

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