GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi operasyonu! İşte önerilecek bonservis bedeli

Transfer çalışmaları sürüyor ancak Galatasaray'da herkesin gözü Mauro Icardi'nin üzerinde...
Teknik heyet ve taraftarlar, Arjantinli yıldızın kalmasını çok istiyor.
İcardi de sarıkırmızılı takımda kendisini buldu ve kalmaya sıcak bakıyor.
Transfer çalışmaları sürüyor ancak Galatasaray'da herkesin gözü Mauro Icardi'nin üzerinde...
Teknik heyet ve taraftarlar, Arjantinli yıldızın kalmasını çok istiyor.
İcardi de sarıkırmızılı takımda kendisini buldu ve kalmaya sıcak bakıyor.
Ancak Cimbom'un önünde Paris Saint Germain'in engeli kapı gibi duruyor.
Fransız ekibi, sözleşmesinin sonuna gelen futbolcuyu, takasta kullanmanın planlarını yapıyor.
Söz gelimi Kvara için Napoli'ye takasta önerdi.
Bu takımlardan herhangi birisinin teklif yapmasını bekliyor.
VADEYE YAYILACAK
Sözleşmesinin son yılında olduğu için kiralık olarak Galatasaray'a ya da farklı bir takıma gitmesi imkansız.
Sözleşmesini uzatmaya da zaten İcardi sıcak bakmıyor.
İşte bu noktada Galatasaray yönetimi de Mauro İcardi'yle ilgili planını yaptı.
PSG'nin talepleri belli olduğu için öncelikle futbolcuyla masaya oturulacak ve bonuslu bir sözleşme önerilecek.
İcardi'den onay alınması halinde de Fransızlara, uzun vadeli taksitlerle ödemek kaydıyla 10 milyon euro teklif edilecek.
Kısa süre içinde İcardi ve PSG'yle anlaşma sağlanması hedefleniyor.
SEVİLİYOR
Galatasaray'a geldikten sonra özel hayatını yolunu koyan ve sahada da eski parlak günlerine dönen İcardi, 17 maçta 10 gol atarken 6 da asist yaptı.
Taraftarların sevgilisi haline geldi.