Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi Zaniolo şoku!

Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya kulübe yolu gözüktü.
Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya kulübe yolu gözüktü.
Teknik Direktör Okan Buruk henüz tamamen hazır olmadığı için Yukatel Kayserispor maçına İtalyan futbolcuyla başlamayacak.
Milliyet.com.tr de yer alan habere göre, Zaniolo'nun fiziksel açıdan eksiklerinin bulunması ve savunmaya yeteri kadar yardım etmemesi nedeniyle Milot Rashica'ya dönecek olan Buruk, İtalyan futbolcuyu maçın ikinci yarısında değerlendirmeyi düşünüyor.
Zaniolo özellikle Başakşehir ile yapılan kupa maçında iyi performans sergileyemezken, defansa yardım etmemesi büyük sıkıntı yaratmıştı.
Teknik patron Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.
Süper Lig'in ilk yarısında kaybettikleri Yukatel Kayserispor'un tehlikeli bir rakip olduğuna dikkat çeken sarı-kırmızılı teknik adamın, "Bizi ilk yarıda yenen kaliteli bir takıma karşı oynayacağız.
Onlar da bu maçı çok önemsiyorlar.
Bu yüzden ilk dakikadan son dakikaya kadar büyük bir özveri ve konsantrasyon ile mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı bildirildi.
BİLETLER 3 DAKİKADA BİTTİ
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın bugün evinde Yukatel Kayserispor'la oynayacağı maçın biletleri satışa çıktıktan sadece 3 dakika sonra tükendi.
Müsabakaya büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar saniyeler içinde tüm biletleri satın aldı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşma kapalı gişe oynanacak.