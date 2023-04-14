Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi Zaniolo şoku!

Milliyet.com.tr de yer alan habere göre, Zaniolo'nun fiziksel açıdan eksiklerinin bulunması ve savunmaya yeteri kadar yardım etmemesi nedeniyle Milot Rashica'ya dönecek olan Buruk, İtalyan futbolcuyu maçın ikinci yarısında değerlendirmeyi düşünüyor.