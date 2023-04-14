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Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi Zaniolo şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor'u konuk edecek. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar, puan farkını açmak için saha çıkacağı karşılaşma öncesi Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 15:05
Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi Zaniolo şoku!

Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya kulübe yolu gözüktü.

Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi Zaniolo şoku!

Teknik Direktör Okan Buruk henüz tamamen hazır olmadığı için Yukatel Kayserispor maçına İtalyan futbolcuyla başlamayacak.

Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi Zaniolo şoku!

Milliyet.com.tr de yer alan habere göre, Zaniolo'nun fiziksel açıdan eksiklerinin bulunması ve savunmaya yeteri kadar yardım etmemesi nedeniyle Milot Rashica'ya dönecek olan Buruk, İtalyan futbolcuyu maçın ikinci yarısında değerlendirmeyi düşünüyor.

Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi Zaniolo şoku!

Zaniolo özellikle Başakşehir ile yapılan kupa maçında iyi performans sergileyemezken, defansa yardım etmemesi büyük sıkıntı yaratmıştı.

Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi Zaniolo şoku!

Teknik patron Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi Zaniolo şoku!

Süper Lig'in ilk yarısında kaybettikleri Yukatel Kayserispor'un tehlikeli bir rakip olduğuna dikkat çeken sarı-kırmızılı teknik adamın, "Bizi ilk yarıda yenen kaliteli bir takıma karşı oynayacağız.

Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi Zaniolo şoku!

Onlar da bu maçı çok önemsiyorlar.

Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi Zaniolo şoku!

Bu yüzden ilk dakikadan son dakikaya kadar büyük bir özveri ve konsantrasyon ile mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi Zaniolo şoku!

BİLETLER 3 DAKİKADA BİTTİ

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın bugün evinde Yukatel Kayserispor'la oynayacağı maçın biletleri satışa çıktıktan sadece 3 dakika sonra tükendi.

Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi Zaniolo şoku!

Müsabakaya büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar saniyeler içinde tüm biletleri satın aldı.

Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi Zaniolo şoku!

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

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