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Galatasaray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Muslera'dan sonra kaleyi teslim edecek bir ismi arayan Aslan, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Inaki Pena'yı kadrosuna katmak istiyordu. İspanyol kaleci, transferi hakkında konuştu. İşte detaylar... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 14:49 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 14:53
Galatasaray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi!

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'ya alternatif ayarışları devam ediyor.

Galatasaray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi!

Uruguaylı file bekçinini ilerleyen yaşını düşünen yönetim harekete geçti.

Galatasaray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi!

Galatasaray'da öne çıkan isim geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Inaki Pena oldu.

Galatasaray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi!

İspanyol basını Inaki Pena transferinde flaş gelişmeyi duyurdu.

Galatasaray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi!

Pena, geleceği hakkında kararını verdi.

Galatasaray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi!

Estadiodeoırtivo'nun haberine göre, 24 yaşındaki kaleci, Barcelona'da devam etme kararı aldı.

Galatasaray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi!

Pena, Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'in yerine geçme rolünü kabul etti.

Galatasaray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi!

Barcelona genç kaleci ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi!

Pena'nın adı, Galatasaray, Fenerbahçe ve Betis ile anılıyordu.

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