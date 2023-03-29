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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSİYAD) geleneksel iftarı gerçekleştirildi. İftara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleri, dernek yönetim kurulu üyeleri ve camiadan isimler katıldı. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, düzenlenen iftarda açıklamalarda bulundu. Özbek, "Lige sataşanlar var. Ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var. Onlar için de söyleyecek fazla bir şey yok" şeklinde konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 21:46 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 21:50
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSİYAD) geleneksel iftarı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. İftara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleri, dernek yönetim kurulu üyeleri ve camiadan isimler katıldı.
İftar sonrasında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek buruk bir Ramazan geçirdiklerini ifade ederek, "Ramazan ayındayız, hepinizin tuttuğu oruçlar kabuk olsun. Buruk bir ramazan geçiriyoruz. Depremde acı kayıplarımız oldu. Yaralılarımız oldu. Deprem döneminde Galatasaray büyük bir imtihan verdi. Bölgeye faaliyetlerinde en başarılı olan spor kulübüydü. Yaraları sarmak için faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgenin en büyük sorunu iş göçünün olması. Galatasaray olarak konunun farkındayız. Kalıcı konut yapmak için faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kampanyalar başlattık. Yardımlarımız durmayacak" diye konuştu.

"LİGİN FORMATINI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞANLAR VAR, ONLAR İÇİN DE SÖYLEYECEK FAZLA BİR ŞEY YOK"
Geçtiğimiz hafta yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın sarı-kırmızılılara yakışır bir şekilde geçtiğini belirten Başkan Özbek, "Genel kurul yönetimleri ibrası oy birliği ile sonuçlandı. Buna birlik ve beraberliğin Galatasaraylıların birbirini sevmesi ve sevgi ikliminin etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ramazan ayında, sevgi ile özdeşleşmiş bir ay içindeyiz. Bunu yıllar boyunca sürdürelim. Geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan'da bir dostluk maçı oynadık. Muazzam bir ilgi gördük. Buradan tüm Azerbaycanlı kardeşlerime, Cumhurbaşkanı Aliyev'e, Karabağ Kulübü başkanına selamlarımı gönderiyorum. Bizi çok iyi karşıladılar. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir örneğini de oradaki yaptığımız maçla verdik. Lig devam ediyor. Lige sataşanlar var. Ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var. Onlar için de söyleyecek fazla bir şey yok" şeklinde konuştu.
Bu sene Ramazan ayını buruk yaşadıklarını söyleyen İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılılar olarak depremin yaşadığı ilk günden itibaren bu acılarını dindirmeye çalıştıklarını ve çeşitli yardımları da kulübün bünyesinde yapmaya devam ettiklerini belirtti. Hatipoğlu, sezon sonunda sarı-kırmızılıların 23. şampiyonluğunu kazanacağına emin olduğunu da sözlerine ekledi.

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