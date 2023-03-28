Kaynak aranıyor

Sarı-kırmızılı kulüp, 31 Mart-30 Nisan arasında 400 milyon TL para bulmak zorunda... Bu ödemelerin içerisinde oyuncuların maaşları, prim ödemeleri ve transfer taksitleri de yer alıyor. Ayrıca FIFA'ya açtığı davayı kazanan Sofiane Feghouli gibi oyuncuların da ödemeleri yapılacak. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, sıcak para girişi sağlamak için ekibi ile birlikte yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.



16 OYUNCU ALINDI

Geçtiğimiz yıl Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray, bu sezon başarılı olabilmek için 16 oyuncu transferi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takım, birçoğu taksitlere bölünmüş olmak üzere toplam 43.09 milyon Euro'luk transfer ücreti taahhüttü verdi.