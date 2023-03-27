Haberler Galatasaray Kardeşlik kazandı

Kardeşlik kazandı

Galatasaray, geliri depremzedelere bağışlanacak maçında Azerbaycan ekibi Karabağ’ı Gomis ve İcardi’nin golleriyle yendi maçta dostluk rüzgarları esti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Kardeşlik kazandı

Sarı-kırmızılılar dostluk maçında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Karabağ Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan sarı- kırmızılı ekip, 4. dakikada Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 19. dakikada Redon Xhixha ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Galatasaray 87'de penaltıdan Mauro Icardi'nin golüyle maçı 2-1 kazandı.

BURUK: HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonunda "Herkese teşekkür ederim. Mükemmel ağırlandık. Çok güzel bir futbol gecesi yaşadık. Maçın başından sonuna kadar Karabağ takımını maça daha konsantre ve daha hazır gördüğümü söylemek istiyorum. Karabağ, çok iyi bir takıma ve çok iyi bir hocaya sahip. Takım olarak çok iyi oynadılar. Bir Avrupa kupası maçı oynuyor gibiydiler. Yusuf ve Mathias Ross'un ufak sakatlıkları oldu ve devrede çıktılar" diye konuştu. Bu arada penaltıdan galibiyet golünü atan İcardi, maç sonunda Galatasaray bayrağıyla tribünlerdeki taraftarları selamladı.

İLHAM ALİYEV DE İZLEDİ

60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Azerbaycanlı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi.

ANLAMLI PANKART: BİR MİLLET İKİ DEVLET

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunduğu karşılaşma öncesinde futbolcularla birlikte Azerbaycanlı şehit çocukları da sahaya çıktı. Stadyumun neredeyse tamamını dolduran futbolseverler maç boyunca ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla her iki takımı destekledi. "Kardeşlik maçı" olarak nitelendirilen karşılaşma boyunca monitörlerde "Bir millet, iki devlet", "Türkiye seninleyiz" yazıları yer aldı.

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