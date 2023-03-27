Galatasaray'da başarılı performansıyla beğeni toplayan Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldığını bilmediğini söyledi. A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmalar için aday kadroya çağırılan Bardakçı, 'baş ağrısı' şikayeti üzerine kadrodan çıkarıldığı açıklanmıştı. Konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Bardakçı yaptığı açıklamada, "Maça kısa bir süre kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım" sözlerini kullandı. Konuyla ilgili Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da bir açıklamada bulunarak, "Baş ağrısı geçti. Antrenmanlarına çıktı" dedi.

YENER İNCE: CİDDİ BİR SIKINTISI YOKTU

Milli Takımın hocası, Kuntz, Ermenistan maçı sonrası, Abdülkerim'le ilgili soruyu yanıtladı. Sağlık heyetinden 2 hafta tedavisinin süreceği bilgisi almaları üzerine kadrodan çıkarma kararı aldıklarını söyledi. Bunun üzerine Kulüp Doktoru Yener İnce de bir açıklama yaparken, "Milli takımdan ayrılması, oranın sağlık ekibinin vereceği kararla olur. Oyuncumuz milli takımdan ayrılmak istemedi. Bizim taptığımız tetkiklerde çok ciddi bir sıkıntının olmadığına karar verdik ve kadroya katıldı" dedi.