Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan olay Domenec Torrent yorumu!

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan olay Domenec Torrent yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Geride bıraktığımız sezon Galatasaray'da yarım dönem görev yapan Domenec Torrent'in sarı-kırmızılılardan 222 milyon TL alacağı olduğu ortaya çıktı. Bu durumu değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz, çarpıcı ifadeler kullandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 07:52
GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan olay Domenec Torrent yorumu!

SERKAN KORKMAZ - KİM DÜŞMAN!

Galatasaray gerçekten iyi kadro kurdu. Hafta sonu açıklanan rakamlara göre borç tamı tamına 4.63 milyar TL.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan olay Domenec Torrent yorumu!

Erden Timur ilk taksiti kasımda ödenecek Zaniolo HARİÇ yapılan harcamanın normalliğinden örnekler verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan olay Domenec Torrent yorumu!

Aslında sezon sonu 30 milyon euro civarında bir bedelle Milan'a gideceğine kesin gözüyle bakılan Zaniolo'yu hesaptan ayrı tutmak bana da çok mantıksız gelmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan olay Domenec Torrent yorumu!

Florya'sı, Riva'sı ile milyarlarca liralık borcun önemli bir kısmına dair rahatlama bekleniyor. Benim şu aşamada kulüp üyelerine tavsiyem sezon sonuna kadar sabır göstermeleri...

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan olay Domenec Torrent yorumu!

Ancak bir husus var ki tam olarak DEHŞET uyandırdı bende... Camianın kanaat önderlerinden Hayrettin Kozak aynen şöyle söyledi; "Torrent ve beş yardımcısına toplam 10 milyon 570 bin euro (222 milyon TL) borcumuz var."

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan olay Domenec Torrent yorumu!

İnanamıyorum! Olacak şey değil! Torrent gibi hiç de gereği olmayan bir adama göz göre göre borçlandırıldı Galatasaray!..

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan olay Domenec Torrent yorumu!

O günlerde Fotomaç'taki yazılarımda, sosyal medyada ve çıktığım programlarda defalarca sormuştum; "Gideceğini bilen bir yönetim, vasat bir teknik adamla neden uzun soluklu bir sözleşme yapar" diye?

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan olay Domenec Torrent yorumu!

Aynı günlerde seri olarak linç ediliyordum ve çalıştığım kurumlar da benim üzerimden mobbinge maruz kalıyorlardı. Şimdi soruyorum; kim Galatasaray düşmanı?

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan olay Domenec Torrent yorumu!

Ben mi, o sezon başında malum transferleri yapanlar mı, işler ters gidince birbirinin kuyusunu kazanlar mı, Torrent'i alanlar mı, yoksa bu kişileri sosyal medyadan pohpohlayanlar mı?

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da 2 yıldızdan biri bitecek!
Alman gazeteci G.Saray'a müjdeyi verdi!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kardeşlik kazandı Kardeşlik kazandı 06:32
Ümitler A Spor’da! Ümitler A Spor’da! 06:17
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:48
G.Saray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! G.Saray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! 00:46
G.Saray yardım maçında kazandı! G.Saray yardım maçında kazandı! 00:46
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan! Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan! 00:46
Daha Eski
F.Bahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor F.Bahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor 00:46
Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! 00:46
Jesus'tan Flamengo açıklaması! Jesus'tan Flamengo açıklaması! 00:46
Transfer olacak mı? Telles ve G.Saray... Transfer olacak mı? Telles ve G.Saray... 00:46
İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu 00:46
Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca! Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca! 00:46