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Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas: Bu görev bir hizmet yarışıydı

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, görev sürelerinde kulübün borçluluk oranını son yılların en düşük seviyesine getirmeyi başardıklarını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 12:31
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas: Bu görev bir hizmet yarışıydı

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Elmas, görev sürelerinde Galatasaray'ın menfaatlerini en önde tuttuklarını belirterek, "Bu görev, bizim için asla bir iktidar mücadelesi olmadı. Bu, Galatasaray'a vereceğimiz hizmet yarışıydı. Göreve geldikten sonra önceliğimiz, Galatasaray'ın sürdürülebilir olmayan finansal yapısını düzeltmek ve bu düzeltmeyi yapmak için zor kararları alma cesaretini gösterebilmek üzerine kuruluydu. Bunun için önemli projeleri hayata geçirmeye çalıştık. Bunları yaparken, camiamızın üyelerinden gelen geri dönüşleri dikkatle dinledik. Bunların yanında Galatasaray'ın ancak tüm kurumlarıyla beraber güçlü olabileceği bilinciyle hareket ettik." diye konuştu.

Burak Elmas, zor bir dönemde göreve geldiklerini anlatarak, "Henüz pandemi sürecinden yeni çıkan, sezon başı kombine gelirlerinden yoksun, naklen yayınları avro bazında erimekte olan bir spor ekonomisi, denk bütçe verme mecburiyeti gerektiren ve borçlanma yasağı getiren Bankalar Birliği anlaşması, federasyonun getirmiş olduğu futboldaki yabancı sporcu transferi limiti gibi birçok gerçeklikle göreve başladık. Tüm bu gerçeklik içerisinde kulübümüzün ileriye dönük finansal yapısını ciddi şekilde koruyacak kararlar aldık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünde kurumsallaşmaya büyük önem verdiklerini aktaran Elmas, "Bütün bu çalışmalarımız sonucunda kulübümüzün net borçluluk oranını son yılların en düşük seviyesine getirmeyi başardık. En büyük maliyetimiz olan futbolcu ücretlerine de ciddi şekilde eğildik. Futbolcu maliyetlerinde ciddi anlamda kontrollü bir şekilde gitmeye çalıştık. Yeni yaptığımız kontratları bir milyon euro seviyesinin altında maaşlarla yaparak, genç sporcular transfer etmek istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Elmas, kulübün gayrimenkulleriyle ilgili önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır işgal altında olan Galatasaray Adamızın merhum başkanımız Mustafa Cengiz döneminde başlatılan hukuk mücadelesini yakından takip ederek çok kısa sürede davaları kazandık. Galatasaray Adamızı dönemimizde tahliye etmeyi başardık. Florya projesinde ihale çıkılmıştı ama daha sonra iptal edilmişti. Burada Emlak Konut'a ait olan arazinin Galatasaray'a kazandırılma projesi vardı. Bu proje yönetimlerde devamlılığın güzel bir örneği oldu. Bu, sevgili Erden Timur ile beraber defalarca konuştuğumuz, kendisinin de fikri olan ve daha sonra da Sayın Başkanımız Dursun Özbek'in tecrübe, bilgi ve birikiminden yararlandığımız çok önemli bir projeydi. Bu projede çok önemli adamlar atıldı. Bugün Sayın Başkan ve ekibinin, Galatasaray tarihin en önemli projelerinden olan bu projeyi sonuçlandırmasından dolayı çok mutluyum. Kendilerine de göstermiş oldukları büyük başarı için teşekkür ve tebrik ediyorum."

Genel kurulda Burak Elmas yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan Bikem Kanık da dönemleriyle ilgili mali konular hakkında bir sunum yaptı.

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