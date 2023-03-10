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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom yeni Mesut Özil'i istiyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Hoffenheim'ın 10 numarasını transfer etmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, büyük potansiyel olarak gördüğü 18 yaşındaki Muhammed Damar'ı takıma kazandırmakta ısrarcı. Genç yıldız adayı için sezon sonu operasyon var.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom Yeni Mesut Özil'i istiyor

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom Yeni Mesut Özil'i istiyor

Cimbom, orta sahaya takviye yapmanın planlarını kuruyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom Yeni Mesut Özil'i istiyor

Bu sezon transferde önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, sezon sonunda yapacağı hamleler için de şimdiden çalışmalara başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom Yeni Mesut Özil'i istiyor

Cimbom, takıma tecrübeli isimlerin yanı sıra genç yetenekler de kazandırmanın peşinde...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom Yeni Mesut Özil'i istiyor

Sarı-Kırmızılılar, 10 numara bölgesi için genç bir yıldızı listesine ekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom Yeni Mesut Özil'i istiyor

Takvim'in haberine göre yönetim, Almanya Ligi ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha Muhammed Damar'ı gözüne kestirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom Yeni Mesut Özil'i istiyor

Genç yıldızı büyük bir potansiyel olarak gören Galatasaray Yönetimi'nin sezon sonunda Alman ekibiyle masaya oturması ve transferi sonlandırması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom Yeni Mesut Özil'i istiyor

YENİ MESUT ÖZİL!

Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom Yeni Mesut Özil'i istiyor

Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom Yeni Mesut Özil'i istiyor

Almanya U19 Milli Takımı'nda 5 kez forma giyen ve 5 gol atan genç yetenek son dönemdeki performansıyla adından söz ettiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom Yeni Mesut Özil'i istiyor

Almanlar'ın da adeta üzerine titrediği genç yıldız için TFF'nin de harekete geçmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom Yeni Mesut Özil'i istiyor

Muhammed Damar A Milli Takım için ülke tercihini henüz yapmış değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom Yeni Mesut Özil'i istiyor

Hoffenheim'ın Frankfurt'tan 500 bin euro ödeyerek kadrosuna kattığı Muhammed Damar, Alman basınında bir dönem "Yeni Mesut Özil" olarak lanse edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom Yeni Mesut Özil'i istiyor

10 numara bölgesinde forma giyen Muhammed Damar, zaman zaman 8 numarada da görev alabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 10 numara hamlesi! Cimbom Yeni Mesut Özil'i istiyor

Genç yıldız müthiş top tekniği ile izleyenleri büyülüyor.

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