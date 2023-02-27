Mertens kalacak

Galatasaray, Dries Mertens ile yola devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı futbolcunun +1 yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldığı bildirildi. Mertens'in de bu durumdan oldukça memnun olduğu vurgulandı.
Galatasaray, Dries Mertens ile yola devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı futbolcunun +1 yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldığı bildirildi. Mertens'in de bu durumdan oldukça memnun olduğu vurgulandı.