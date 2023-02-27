GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da iç transfer operasyonu yapıyor.
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da iç transfer operasyonu yapıyor.
Sarı-kırmızılı takıma sezon başında katılan Belçikalı yıldız Dries Mertens'in durumu merak konusu olmuştu.
35 yaşındaki deneyimli orta sahanın geleceği netleşti. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, bu sezon başarılı bir grafiğe imzasını atan Dries Mertens ile yola devam etmek istiyor.
Sarı-kırmızılı ekibin, performansıyla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı futbolcunun +1 yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldığı bildirildi.
Mertens'in de bu durumdan oldukça memnun olduğu vurgulandı.
22 maçta 6 gol, 3 asist kaydeden Mertens, yıllık 2.9 milyon euro kazanıyor.
Sarı-kırmzılı kulüp Mertens'e 1.1 milyon euro da imza parası ödemişti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 karşılaşmada görev alan Mertens, 6 gol atarken 3 de asist yaptı.
DRIES MERTENS KİMDİR?
6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.
Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.
2013'ten 2022'ye kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.
35 yaşındaki deneyimli futbolcu, forvet mevkisinde forma giyiyor.
Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.
1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 3.4 milyon euro...