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GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in geleceği konusunda kararını verdi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 12:29
GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da iç transfer operasyonu yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

Sarı-kırmızılı takıma sezon başında katılan Belçikalı yıldız Dries Mertens'in durumu merak konusu olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

35 yaşındaki deneyimli orta sahanın geleceği netleşti. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

Galatasaray, bu sezon başarılı bir grafiğe imzasını atan Dries Mertens ile yola devam etmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

Sarı-kırmızılı ekibin, performansıyla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı futbolcunun +1 yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

Mertens'in de bu durumdan oldukça memnun olduğu vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

22 maçta 6 gol, 3 asist kaydeden Mertens, yıllık 2.9 milyon euro kazanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

Sarı-kırmzılı kulüp Mertens'e 1.1 milyon euro da imza parası ödemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 karşılaşmada görev alan Mertens, 6 gol atarken 3 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

DRIES MERTENS KİMDİR?

6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

2013'ten 2022'ye kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, forvet mevkisinde forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Aslan'da kalacak mı? Karar verildi

1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 3.4 milyon euro...

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