Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri dahil etti.
Savunma hattını güçlendiren Aslan, Kaan Ayhan ve Adekugbe'yi renkleri bağladı.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri dahil etti.
Savunma hattını güçlendiren Aslan, Kaan Ayhan ve Adekugbe'yi renkleri bağladı.
Roma'nın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu sürpriz bir şekilde kadrosuna katan sarı kırmızılılar, büyük ses getirdi.
Gelecek sezon planlamasını da yapan Cimbom'a İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralanan Morutan'dan haber geldi.
Rumen oyuncunun menajeri Victor Becali, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.
İtalyan futbolunun zorluklarına mükemmel bir şekilde uyum sağladığını söyleyen Becali, "İtalya'da ikinci lig daha karmaşık, daha zor.
Morutan'ın bu kadar kısa sürede etki göstermesini beklemiyordum.
Morutan, Pisa'da çok iyi başladı.
kulüp oyuncunun tavrından ve davranışlarından çok memnun.
Faiz var. Şu anda kimse teklif vermiyor." ifadelerini kullandı.
Rumen basınında yer alan haberde, Morutan için Pisa'nın en önemli ismi vurgusu yapıldı.
Nisan ayında 24 yaşına girecek olan Moruțan, Ekim 2021'de milli takım formasını giydi.
Olimpiu Moruțan, Romanya milli takımı formasıyla beş maça çıktı ve bir gol kaydetti.
Pisa şu anda Serie B'de oynadığı 25 maçta aldığı 35 puanla 7. sırada bulunuyor.
Morutan Pisa'da 25 maçta forma giydi. 23 yaşındaki yıldız oyuncu 6 gol 7 asist yaptı.