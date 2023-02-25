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Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiralanan Morutan'ın menajeri oyuncunun geleceği hakkında konuştu. İtalyan kulübüne adapte olduğunu ifade eden, Victor Becali, Morutan'ın transfer dedikodularını yanıtladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 11:14 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 11:18
Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması

Roma'nın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu sürpriz bir şekilde kadrosuna katan sarı kırmızılılar, büyük ses getirdi.

Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması

Gelecek sezon planlamasını da yapan Cimbom'a İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralanan Morutan'dan haber geldi.

Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması

Rumen oyuncunun menajeri Victor Becali, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması

İtalyan futbolunun zorluklarına mükemmel bir şekilde uyum sağladığını söyleyen Becali, "İtalya'da ikinci lig daha karmaşık, daha zor.

Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması

Morutan'ın bu kadar kısa sürede etki göstermesini beklemiyordum.

Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması

Morutan, Pisa'da çok iyi başladı.

Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması

kulüp oyuncunun tavrından ve davranışlarından çok memnun.

Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması

Faiz var. Şu anda kimse teklif vermiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması

Rumen basınında yer alan haberde, Morutan için Pisa'nın en önemli ismi vurgusu yapıldı.

Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması

Nisan ayında 24 yaşına girecek olan Moruțan, Ekim 2021'de milli takım formasını giydi.

Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması

Olimpiu Moruțan, Romanya milli takımı formasıyla beş maça çıktı ve bir gol kaydetti.

Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması

Pisa şu anda Serie B'de oynadığı 25 maçta aldığı 35 puanla 7. sırada bulunuyor.

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