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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 5 Mart'a kadar uzatılan ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da arayışlar devam ediyor. Arsen Zakaryan ve Giannis Konstantelias transferlerinden vazgeçen sarı-kırmızılılar, iki ismin yerine Sparta Prag forması giyen Adam Karabec ve Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina'yı gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 11:25
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, asrın deprem felaketi nedeniyle verilen arayı Antalya'da yaptığı kampla değerlendirirken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer eden sarı-kırmızılılar, genç oyunculara yatırım yapmaya devam edecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Dinamo Moskova'nın genç yıldızı Arsen Zakharyan'la ilgileniyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Oyuncunun hem kendisiyle hem de kulübüyle anlaşma noktasına gelen sarı-kırmızılılar, oyuncunun transferden vazgeçmesiyle büyük bir şok yaşamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

İddialara göre; Türkiye'den bazı taraftarlar, Ermeni asıllı olduğundan dolayı Zakharyan'ın sosyal medya hesaplarına tehdit ve hakaret dolu mesajlar göndermişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Bu gelişme sonrası yıldız futbolcunun büyük üzüntü yaşadığı ve Galatasaray'a gelmektan vazgeçtiği öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Ancak Galatasaray'ın ise Zakharyan'dan vazgeçmediği ve Başkanvekili Erden Timur'un 19 yaşındaki futbolcunun fikrini değiştirmek için hala büyük uğraş verdiği belirtilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Bir yandan da PAOK'tan Giannis Konstantelias ile ilgilenen ve Yunan ekibine 6 milyon Euro'luk teklif yapan sarı-kırmızılılar, PAOK'un 15 milyon Euro istemesiyle geri adım atmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Zakharyan'da büyük bir şok yaşamasına karşın alternatif isimler üzerindeki çalışmasını devam ettiren Galatasaray, iki genç yıldızı listesine ekledi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

KARABEC VE BATURINA GÜNDEMDE

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Zakharyan ve Konstantelias yerine gündemine Sparta Prag'dan Adam Karabec ve Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina'yı aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

19 yaşındaki Karabec ile 20 yaşındaki Baturina için acele etmeyecek olan Galatasaray, oyuncular hakkında araştırma yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Sarı-kırmızılılar, gündemindeki futbolcularla anlaşamaması durumunda transfer yapmayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

ADAM KARABEC KİMDİR?

Adam Karabec, 2 Temmuz 2003 tarihinde Çekya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Futbola Sparta Prag altyapısında başlayan 19 yaşındaki oyuncu, Mayıs 2020'de A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Genç 10 numara, bu sezon Sparta Prag formasıyla 19 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Karabec bu maçlarda 2 gol ve 1 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Adam Karabec'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

MARTIN BATURINA KİMDİR?

Martin Baturina, 16 Şubat 2003 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

20 yaşındaki oyuncu, futbola RNT Split altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

2017 yılında Dinamo Zagreb altyapısına transfer olan Baturina, 2021'de A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Genç 10 numara, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 31 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Baturina, 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Martin Baturina'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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