TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Adam Karabec ve Martin Baturina...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, asrın deprem felaketi nedeniyle verilen arayı Antalya'da yaptığı kampla değerlendirirken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, asrın deprem felaketi nedeniyle verilen arayı Antalya'da yaptığı kampla değerlendirirken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer eden sarı-kırmızılılar, genç oyunculara yatırım yapmaya devam edecek.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Dinamo Moskova'nın genç yıldızı Arsen Zakharyan'la ilgileniyordu.
Oyuncunun hem kendisiyle hem de kulübüyle anlaşma noktasına gelen sarı-kırmızılılar, oyuncunun transferden vazgeçmesiyle büyük bir şok yaşamıştı.
İddialara göre; Türkiye'den bazı taraftarlar, Ermeni asıllı olduğundan dolayı Zakharyan'ın sosyal medya hesaplarına tehdit ve hakaret dolu mesajlar göndermişti.
Bu gelişme sonrası yıldız futbolcunun büyük üzüntü yaşadığı ve Galatasaray'a gelmektan vazgeçtiği öne sürülmüştü.
Ancak Galatasaray'ın ise Zakharyan'dan vazgeçmediği ve Başkanvekili Erden Timur'un 19 yaşındaki futbolcunun fikrini değiştirmek için hala büyük uğraş verdiği belirtilmişti.
Bir yandan da PAOK'tan Giannis Konstantelias ile ilgilenen ve Yunan ekibine 6 milyon Euro'luk teklif yapan sarı-kırmızılılar, PAOK'un 15 milyon Euro istemesiyle geri adım atmıştı.
Zakharyan'da büyük bir şok yaşamasına karşın alternatif isimler üzerindeki çalışmasını devam ettiren Galatasaray, iki genç yıldızı listesine ekledi.
KARABEC VE BATURINA GÜNDEMDE
Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Zakharyan ve Konstantelias yerine gündemine Sparta Prag'dan Adam Karabec ve Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina'yı aldı.
19 yaşındaki Karabec ile 20 yaşındaki Baturina için acele etmeyecek olan Galatasaray, oyuncular hakkında araştırma yapıyor.
Sarı-kırmızılılar, gündemindeki futbolcularla anlaşamaması durumunda transfer yapmayacak.
ADAM KARABEC KİMDİR?
Adam Karabec, 2 Temmuz 2003 tarihinde Çekya'da dünyaya geldi.
Futbola Sparta Prag altyapısında başlayan 19 yaşındaki oyuncu, Mayıs 2020'de A takıma yükseldi.
Genç 10 numara, bu sezon Sparta Prag formasıyla 19 maça çıktı.
Karabec bu maçlarda 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Adam Karabec'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.
MARTIN BATURINA KİMDİR?
Martin Baturina, 16 Şubat 2003 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya geldi.
20 yaşındaki oyuncu, futbola RNT Split altyapısında başladı.
2017 yılında Dinamo Zagreb altyapısına transfer olan Baturina, 2021'de A takıma yükseldi.
Genç 10 numara, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 31 maça çıktı.
Baturina, 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Martin Baturina'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Genç yeteneğin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.