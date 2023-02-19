TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Sözleşmesindeki madde....

Cumhuriyetin 100. yılında şamypiyonluk hedefleyen Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor
Ligde 12 maçtır kazanan Aslan, transferde kolları sıvadı.
Ara transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna katan Cimbom çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhuriyetin 100. yılında şamypiyonluk hedefleyen Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor
Ligde 12 maçtır kazanan Aslan, transferde kolları sıvadı.
Ara transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna katan Cimbom çalışmalarını sürdürüyor.
Aslan'dan Roma'dan Zaniolo'yu renklerine bağladı.
Sol bek bölgesini Adekugbe ile güçlendiren sarı kırmızılılar, taraftarını transferde yine heyecanlandırdı.
Şampiyonlar Ligi kadrosu için kolları sıvayan Galatasaray'ın gündemine bir yıldız daha eklendi.
Roma'dan sezon başında Sergio Oliveira'yı, geçtiğimiz hafta ise Nicolo Zaniolo'yu transfer eden Cimbom, bu kez gözünü Paulo Dybala'ya dikti.
29 yaşındaki hücum oyuncusunun serbest kalır maddesi heyecan yarattı.
Yıldız oyuncunun, İtalya dışındaki kulüplere özel olarak kontratında yer alan 12 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyor.
İngiliz basını, Newcastle ile Manchester United'ın da Dybala için serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğunu iddia ederken sarı-kırmızılılar şimdi Arjantinli yıldızın yolunu gözlüyor.
İkinci forvet, forvet arkası ve sağ açık olarak görev yapabilen Dybala, Icardi'nin de yakın arkadaşı...
Herhangi bir sakatlık problemi olmayan Dybala, bu sezon Serie A'da çıktığı 16 maça çıktı.
Arjantinli yıldız, 8 gol attı.
7 de asist katkısı sağladı.
Ayrıca, Nicolo Zaniolo'yu Galatasaray'a gelmeden önce takibe alan teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Arjantinli yıldızı sosyal medyadan takip etmesi taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Ali Yiğit Buruk, daha önce Belçikalı yıldız Dries Mertens'i beğendiğini söylemiş ve babası Okan Buruk'a önermişti.
Paulo Dybala daha önce İtalyan devi Juventus'ta da forma giymişti.
Arjantinli yıldız, siyah-beyazlı ekipte 293 maçta 115 gol 48 asistlik etkileyici performans sergiledi.
Dybala kariyerinde Instituto AC, Palermo, Juventus ve Roma formalarını terletti.
Dybala'nın kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.