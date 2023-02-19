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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Sözleşmesindeki madde....

Ara transfer dömeninde önemli takviyeler yapan, Galatasaray'da takviye çalışmaları sürüyüor. Aslan gözünü bu kez Arjantinli yıldız Paulo Dybala'ya çevirdi. Roma'da forma giyen milli oyuncunun serbest kalma maddesi ortaya çıktı. Galatasaraylı taraftarların gözü yeniden yönetime çevrildi. (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

Cumhuriyetin 100. yılında şamypiyonluk hedefleyen Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

Ligde 12 maçtır kazanan Aslan, transferde kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

Ara transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna katan Cimbom çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

Aslan'dan Roma'dan Zaniolo'yu renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

Sol bek bölgesini Adekugbe ile güçlendiren sarı kırmızılılar, taraftarını transferde yine heyecanlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

Şampiyonlar Ligi kadrosu için kolları sıvayan Galatasaray'ın gündemine bir yıldız daha eklendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

Roma'dan sezon başında Sergio Oliveira'yı, geçtiğimiz hafta ise Nicolo Zaniolo'yu transfer eden Cimbom, bu kez gözünü Paulo Dybala'ya dikti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

29 yaşındaki hücum oyuncusunun serbest kalır maddesi heyecan yarattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

Yıldız oyuncunun, İtalya dışındaki kulüplere özel olarak kontratında yer alan 12 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

İngiliz basını, Newcastle ile Manchester United'ın da Dybala için serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğunu iddia ederken sarı-kırmızılılar şimdi Arjantinli yıldızın yolunu gözlüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

İkinci forvet, forvet arkası ve sağ açık olarak görev yapabilen Dybala, Icardi'nin de yakın arkadaşı...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

Herhangi bir sakatlık problemi olmayan Dybala, bu sezon Serie A'da çıktığı 16 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

Arjantinli yıldız, 8 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

7 de asist katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

Ayrıca, Nicolo Zaniolo'yu Galatasaray'a gelmeden önce takibe alan teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Arjantinli yıldızı sosyal medyadan takip etmesi taraftarlar arasında heyecan yarattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

Ali Yiğit Buruk, daha önce Belçikalı yıldız Dries Mertens'i beğendiğini söylemiş ve babası Okan Buruk'a önermişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

Paulo Dybala daha önce İtalyan devi Juventus'ta da forma giymişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'da! Serbest kalır maddesi...

Arjantinli yıldız, siyah-beyazlı ekipte 293 maçta 115 gol 48 asistlik etkileyici performans sergiledi.

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