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Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e flaş teklif! Sportif direktör duyurdu

Yaptığı yıldız transferleriyle sezona flaş giriş yapan sarı kırmızılılarda Alexsiz Sanchez gerçeği ortaya çıktı. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği Şilili yıldız için yaptığı teklif ortaya çıktı. | GS TRANSFER HABERİ (Fotomac.com.tr | Dış haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 16:13
Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e flaş teklif! Sportif direktör duyurdu

Sanchez bu sezon Marsilya'da 28 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e flaş teklif! Sportif direktör duyurdu

Şilili oyuncu 13 gol attı.

Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e flaş teklif! Sportif direktör duyurdu

1 de asist yaptı.

Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e flaş teklif! Sportif direktör duyurdu

34 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinde Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter formaları da giydi.

Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e flaş teklif! Sportif direktör duyurdu

Transfermarkt'a göre güncel piyasası 4.5 milyon euro.

Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e flaş teklif! Sportif direktör duyurdu

Sanchez'in sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.

Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e flaş teklif! Sportif direktör duyurdu

ALEXIS SANCHEZ KİMDİR?

Marsilya takımında Forvet mevkinde forma giyen Alexis Sanchez, 19 Aralık 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e flaş teklif! Sportif direktör duyurdu

168 cm boyunda ve 62 kilo olan Alexis Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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