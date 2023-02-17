Büyük tehlike

Deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken bu nedenle son haftadaki Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşması, yüksek ihtimalle Haziran ayında oynanacak. Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı Onyekuru takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Sarı-kırmızılı takımda, İcardi, Rashica, bonservisi alınmazsa Kaan ve Gomis gibi önemli isimlerin 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona eriyor ve benzer bir tehlike söz konusu... Bu durum tedirginlik yaratırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda UEFA'dan bir opsiyon talep etmesi bekleniyor.
Deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken bu nedenle son haftadaki Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşması, yüksek ihtimalle Haziran ayında oynanacak. Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı Onyekuru takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Sarı-kırmızılı takımda, İcardi, Rashica, bonservisi alınmazsa Kaan ve Gomis gibi önemli isimlerin 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona eriyor ve benzer bir tehlike söz konusu... Bu durum tedirginlik yaratırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda UEFA'dan bir opsiyon talep etmesi bekleniyor.