Haberler Galatasaray Mauro Icardi'den enkazdan çıkarılan Kadir'e mesaj! Forma sözü verdi

Mauro Icardi'den enkazdan çıkarılan Kadir'e mesaj! Forma sözü verdi

Son dakika haberleri... Adıyaman'da depremin 87. saatinde mucizevi bir şekilde enkaz altından çıkarılan Kadir, hastanede Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi'nin gol sevincini yapmıştı. Yıldız futbolcu, bu görüntüye kayıtsız kalmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 09:56
Mauro Icardi'den enkazdan çıkarılan Kadir'e mesaj! Forma sözü verdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası enkaz altından mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Depremin 87. saatinde Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan Kadir isimli bir genç, kaldırıldığı hastanede Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin gol sevincini yapmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın yıldızı bu görüntüye kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabı üzerinden Kadir'in fotoğrafını paylaşan Icardi, "Küçük Kadir umarım yakında görüşürüz böylece formamı sana hediye edebilirim ve sana kocaman sarılabilirim" ifadelerini kullandı.

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