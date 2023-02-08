Haberler Galatasaray Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ... Süper Lig'de yakaladığı 12 maçlık galibiyet serisi sonrası şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan lider Galatasaray, sezon başında yapılan transferlerle dikkat çekmişti. Sarı kırmızılılar devre arasında da ses getirecek bir transfere imza attı ve Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine kattı. İşte Zaniolo transferinin maliyeti ve Galatasaray'ın bu maliyeti karşılama planı... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

Galatasaray, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de bombayı patlattı ve Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

7 Şubat Salı günü TSİ 16.15'te ailesiyle birlikte Milano'daki Linate Havalimanı'na giden Zaniolo, İstanbul uçuşu öncesi menajeriyle birlikte özel jet önünde kameralara poz verdi.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

Ünli İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medyadan bu kareyi paylaşarak, İtalyan devi Milan ve İngiliz ekibi Bournemouth'un da peşinde olduğu Zaniolo'nun transferi sonlandırmak için İstanbul'a doğru yola çıktığını belirtti.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

İtalyan basını tarafından verilen bilgilere göre Galatasaray'ın Roma'yla anlaşmasının ardından özel uçağa binen Zaniolo, akşamüstü saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Sağlık kontrollerinin ilk bölümünden geçen İtalyan yıldızın transferinin yetiştirilebilmesi için kalan testlerin Çarşamba günü içerisinde yapılacağı ifade edildi.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

DÖRT BUÇUK YILLIK SÖZLEŞME

23 yaşındaki İtalyan on numara ile 4 buçuk yıllık anlaşmaya varan Galatasaray, sözleşmeyi de hazırladı.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

4 aylık süreçte 1.5 milyon Euro kazanacak Zaniolo'ya önümüzdeki sezon 3.5 milyon Euro verilecek. İtalyan devi Roma ile 15 milyon Euro civarı bir rakama anlaşma yapıldığı bildirildi.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

BONSERVİS ÖDEME PLANI 3-4 YILLIK

Bu bonservise hem oyuncu hem de kulüp performansına göre 5-6 milyon Euro arasında bonuslar eklenecek.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

Roma'ya uzun vadeli 3-4 yıllık bir ödeme planı hazırlayan Galatasaray, sezon sonunda yapacağı oyuncu satışına güveniyor.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

Victor Nelsson'un 20 milyon Euro üzerinde bir rakama satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

Sacha Boey de sezon sonunda Avrupa yolcusu. Torreira için İtalyan kulüpleri masada. Kerem'i devler takibe devam ediyor. Oyuncu satışları ile Zaniolo'nun finansmanı sağlanacak.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

ÇİZME'DEN 'İTALYAN KOLONİSİ' BENZETMESİ!

La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek'in Serie A'da forma giymiş futbolcuları transfer ederek İstanbul'da bir İtalyan kolonisi kurduğunu yazdı.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

Haberde "Yatırımlar, projeler, ödeme garantili maaşlar… Icardi'nin golleri, Mertens'in asistleri… İşte Zaniolo'yu İstanbul'da bekleyen ortam… İstanbul'da onu büyük bir arkadaş topluluğu bekliyor. Artık Roma dönemini kapatıp Boğaz devrini açıyor" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

ÇİFTE SAKATLIK GEÇİRDİ

Zoniolo 128 resmi maçta Roma formasını giyerken 24 gol ve 18 asistle skora toplam 42 kez katkı sağladı.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

Ardından, sağ diz çapraz bağında (Ocak 2020'de) ve solda (Eylül 2020'de) çifte sakatlık geçirdi.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini böyle karşılayacak...

2021/2022 sezonunda Zaniolo iki sezonda lig, İtalya Kupası ve Konferans Ligi arasında 10 gol kaydetti.

DİĞER
Son dakika haberi: Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan yüreğimizi yaktı! Cansız bedenine ulaşıldı...
Yaralı olarak getirilen minik Eymen’in 'baba' diye ağlaması yürek parçaladı
Kulüplerden Ahmet Eyüp için taziye mesajı
Dursun Özbek: Türk milletinin büyük karakterinden dolayı çok gururluyum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da!
Dursun Özbek: Türk milletinin büyük karakterinden dolayı çok gururluyum!
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi!
Başkan Erdoğan milli yas ilan edildiğini duyurdu!
DEPREM BÖLGELERİ ÜCRETSİZ KONAKLAMA
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! 01:13
Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! 01:03
Juventus 3 puanı 3 golle aldı Juventus 3 puanı 3 golle aldı 00:45
Juventus 3 puanı 3 golle aldı Juventus 3 puanı 3 golle aldı 00:45
El-Hilal Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde El-Hilal Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde 00:28
El-Hilal Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde El-Hilal Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde 00:28
Daha Eski
Türk Telekom deplasmanda kazandı Türk Telekom deplasmanda kazandı 00:24
Avrupa Hentbol Federasyonu'ndan Türkiye'ye destek Avrupa Hentbol Federasyonu'ndan Türkiye'ye destek 23:34
Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek 23:34
Çağlar'dan fırsatçılara tepki! "Bunlar cezasız kalmamalı" Çağlar'dan fırsatçılara tepki! "Bunlar cezasız kalmamalı" 23:34
Ahmet Düverioğlu'nun acı günü Ahmet Düverioğlu'nun acı günü 23:34
Türkiye'de basketbol maçları ertelendi! Türkiye'de basketbol maçları ertelendi! 23:34