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İtalyan basını transferi açıkladı: Zaniolo, Galatasaray'da! İşte ödenecek ücret

GALATASARAY TRANSFER HABERİ... İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Galatasaray'ın Zaniolo için Roma ile anlaşmak üzere olduğunu yazdı. İşte sarı kırmızılı ekibin Roma'ya Zaniolo için ödeyeceği ücret... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 22:56
İtalyan basını transferi açıkladı: Zaniolo, Galatasaray'da! İşte ödenecek ücret

Galatasaray, 23 yaşındaki Nicolo Zaniolo'nun transferini bitirmek üzere!

İtalyan'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, sarı kırmızılı ekibin Zaniolo transferinde Roma ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.

La Gazzetta Dello Sport'un haberinde, Galatasaray'ın Zaniolo'yu 4.5 yıllığına renklerine katacağı belirtildi.

ÖDENECEK RAKAM BELLİ OLDU

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Zaniolo için Galatasaray'ın Roma ile 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.

İtalyan oyuncunun maaşı ise yıllık 4 milyon Euro olacak. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine bir de serbest kalma bedeli eklenecek.

Habere göre Zaniolo'nun serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olacak.

ICARDI VE MERTENS DE DEVREYE GİRDİ

Zaniolo, Galatasaray'la görüşmeye başlamadan önce Icardi ve Mertens ile görüştü ve fikir aldı. İki yıldızla yaptığı görüşme sonrası ikna olan oyuncu Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

Nicolo Zaniolo yarın özel bir uçakla yarın İstanbul'a gelecek.

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