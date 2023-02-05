GALATASARAY TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'a verilen penaltı kararı doğru mu?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 2-1 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'a verilen penaltıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Penaltıyı almış. Yapma. Ayağına basıyorsun. Ayrıca Yunus dışarıya doğru çalım atıyor. Şampiyon olacaksanız bunları yapmayacaksınız ceza sahasında. Net bir penaltı." ifadelerine yer verdi.