Galatasaray Ümraniyespor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar sahasında Ümraniyespor'u mağlup ederek hata yapmak istemiyor.

Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beEIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

13 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, Ümraniyespor maçı öncesinde 10'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi bulunuyordu. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Ümraniyespor maçı öncesinde Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada filelerinde 14 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde oynadığı 9 müsabakada da kalesini gole kapadı.