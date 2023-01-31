Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.
Sarı kırmızılılar galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
Aslan 11'inci galibiyet için Ümraniyespor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.
Sarı kırmızılılar galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
Aslan 11'inci galibiyet için Ümraniyespor'u konuk edecek.
Avrupa'da transferin son gününe girilmesiyle birlikte Galatasaray harekete geçti.
Seferovic'i Celta Vigo'ya gönderen Cimbom, forvet hattına takviye yapmak istiyor.
Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Seferovic'in boşluğunu doldurmak istiyor.
İspanyol basını sarı kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya attı.
Transferin son gününün yaklaşmasıyla birlikte transfer pazarında kılıçlar çekildi.
Crystal Palace'da forma giyen Jean-Philippe Mateta için Galatasaray devrede.
Sarı kırmızılılarla birlikte genç forvet için Everton, Celta Vigo ve Marsilya da fiyat sordu.
Mainz 05 takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki forvet Premier Lig'e transfer oldu.
Mateta, Crystal Palace'daki ilk sezonunda 28 maça çıktı.
7 gol kaydetti.
Daha sonra düşüş yaşayan golcü bu sezon 19 maçta 1 gol attı.
Mateta'nın güncel piyasa değeri 9 milyon euro.
Kongo asıllı Fransız oyuncunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
JEAN PHILIPPE MATETA KİMDİR?
Crystal Palace FC takımında Forvet mevkinde forma giyen Jean Philippe Mateta, 28 Haziran 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.
192 cm boyunda ve 84 kilo olan Jean Philippe Mateta, Sağ ayağını kullanmaktadır.