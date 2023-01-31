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Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Seferovic'i İspanya'ya gönderen Cimbom rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Forvet hattında rotasyonu genişletmek isteyen sarı kırmızılılar 25 yaşındaki Fransız forveti gündemine aldı. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 16:56
Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

Avrupa'da transferin son gününe girilmesiyle birlikte Galatasaray harekete geçti.

Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

Seferovic'i Celta Vigo'ya gönderen Cimbom, forvet hattına takviye yapmak istiyor.

Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Seferovic'in boşluğunu doldurmak istiyor.

Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

İspanyol basını sarı kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya attı.

Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

Transferin son gününün yaklaşmasıyla birlikte transfer pazarında kılıçlar çekildi.

Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

Crystal Palace'da forma giyen Jean-Philippe Mateta için Galatasaray devrede.

Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

Sarı kırmızılılarla birlikte genç forvet için Everton, Celta Vigo ve Marsilya da fiyat sordu.

Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

Mainz 05 takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki forvet Premier Lig'e transfer oldu.

Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

Mateta, Crystal Palace'daki ilk sezonunda 28 maça çıktı.

Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

7 gol kaydetti.

Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

Daha sonra düşüş yaşayan golcü bu sezon 19 maçta 1 gol attı.

Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

Mateta'nın güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

Kongo asıllı Fransız oyuncunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

JEAN PHILIPPE MATETA KİMDİR?
Crystal Palace FC takımında Forvet mevkinde forma giyen Jean Philippe Mateta, 28 Haziran 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Galatasaray Jean-Philippe Mateta transferinde harekete geçti!

192 cm boyunda ve 84 kilo olan Jean Philippe Mateta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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