Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Süper Lig'in, profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959'dan itibaren resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında ulaştığı 13 maçlık galibiyet serisini egale eden sarı-kırmızılı takım, aynı zamanda lig tarihinde bir sezon içerisinde ilk kez üst üste 10 maç kazanma başarısı gösterdi.