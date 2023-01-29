Haberler Galatasaray Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk'la tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşıyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 12:42
Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında aldığı galibiyetle son dönemdeki etkili performansını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tarih yazıyor.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Sezon başında teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve kadrosunu da Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrick Midtsjö, Dries Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Mauro Icardi gibi önemli oyuncularla takviye eden sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı tercihlerin karşılığını görmeye devam ediyor.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Teknik direktör Okan Buruk idaresinde Spor Toto Süper Lig'de 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, bu başarısıyla yeni rekorlara imza attı.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Süper Lig'in, profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959'dan itibaren resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında ulaştığı 13 maçlık galibiyet serisini egale eden sarı-kırmızılı takım, aynı zamanda lig tarihinde bir sezon içerisinde ilk kez üst üste 10 maç kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Okan Buruk, Galatasaray'da da 13 maçlık galibiyet serisiyle Mustafa Denizli'nin rekoruna ortak olurken, ligde de bir sezon içinde en uzun galibiyet serisi yaşayan ilk teknik direktör de oldu.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

SON 17 SEZONUN EN İYİ PERFORMANSI

Galatasaray, Süper Lig'de ilk 20 maçı itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını sergiledi.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Sarı-kırmızılı takım, ligde 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 48 puan topladı.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Galatasaray, ligde en son 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında ilk 20 maçta 48 puan elde etmişti.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonlardan önce en fazla puanı ise 1999-2000'de (51 puan) almıştı.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

DEPLASMAN PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Galatasaray, son yıllarda kötü bir grafik çizdiği deplasman maçlarında bu sezon farklı bir performans ortaya koyuyor.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Süper Lig'de bu sezon konuk olarak çıktığı 11 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve sadece birini kaybeden sarı-kırmızılı ekip, hanesine 26 puan yazdırdı.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 19 maçta ise sadece 4 galibiyet elde etmişti.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

7 maçı berabere bitiren ve rakiplerine dış sahada 8 kez mağlup olan Galatasaray, söz konusu maçlarda 19 puan alabilmişti.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Bu sezon savunma performansıyla da dikkati çeken Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı unvanına sahip.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Sarı-kırmızılı takım ligde çıktığı 20 maçta rakip ağları 42 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Galatasaray, ligdeki 20 maçın 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Sarı-kırmızılı ekip, özellikle son 4 maçta hücumda ve savunmada etkili performansıyla dikkati çekti.

Galatasaray Okan Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra...

Söz konusu dönemde Fenerbahçe maçını 3-0, Atakaş Hatayspor ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarını 4-0'lık skorlarla kazanan Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurdu.

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