Çok hata yaptık

Karadeniz temsilcisinin hocası Hakan Keleş maç sonrası üzgündü. Keleş "Galatasaray'a çok pozisyon vermedik. 2. gol, 3. gol hatamızdan geldi. Defansif zaaflarımız vardı. Galatasaray, kadro kalitesi ve oyun gücü olarak müthiş oynuyor. Karşı koymaya çalıştık ancak gücümüz yetmedi. Önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.
Karadeniztemsilcisinin hocası Hakan Keleş maç sonrası üzgündü. Keleş "Galatasaray'a çok pozisyon vermedik. 2. gol, 3. gol hatamızdan geldi. Defansif zaaflarımız vardı. Galatasaray, kadro kalitesi ve oyun gücü olarak müthiş oynuyor. Karşı koymaya çalıştık ancak gücümüz yetmedi. Önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.