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Tahkim Kurulu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in cezasını onadı

Son dakika Galatasaray haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e verilen 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin TL’lik para cezalarını onadı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 17:43
Tahkim Kurulu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin TL para cezalarını onadı.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray'ın idarecisi Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 26.01.2023 tarih ve E.2022-2023/590 - K.2022-2023/749 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuru dilekçesinde ayrıntılı itiraz dilekçesinin daha sonra sunulacağının bildirildiği, bu aşamada cezanın infazının durdurulmasının talep edildiği görüldü.

TFF Tahkim Kurulu Talimatı'nın 20. maddesi kapsamında uygulamanın durdurulması mahiyetinde olduğu anlaşılan talebin, yapılan müzakere neticesinde; TFF Tahkim Kurulu Talimatının 20. maddesinin 'ilgilinin talepte bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararın açıkça hukuka aykırı olması ve telafisi imkânsız zararlar doğurmasının kuvvetle muhtemel bulunması hallerinde yargılamanın seyrini dikkate alarak durdurma kararı verebilir ' biçimindeki hükmüne göre, Tahkim Kurulu tarafından uygulamanın durdurulması kararı verilebilmesi için itiraza konu kararın açıkça hukuka aykırı olması ve telafisi imkânsız zararlar doğurmasının kuvvetle muhtemel bulunması unsurlarının birlikte gerçekleşmesinin zorunlu olduğu, yapılan itirazın içeriği ve Disiplin Kurulu kararı birlikte değerlendirildiğinde, zikredilen maddede öngörülen açıkça hukuka aykırılık unsurunun gerçekleştiği hususunun açık ve bariz olmadığı anlaşıldığından; Galatasaray'ın idarecisi Dursun Aydın Özbek'in kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca verilen 50 gün hak mahrumiyeti ve 120.000,00 TL para cezası ile FDT'nin 36/1-d. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının uygulamasının durdurulmasına dair talebin TFF Tahkim Kurulu Talimatı'nın 20. maddesi uyarınca reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

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