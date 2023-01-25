GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Galatasaray liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor.
Galatasaray liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip son olarak Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelmişti.
Cimbom, mücadeleden 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.
Aslan, 21. haftada Giresunspor deplasmanına çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekip en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile arasındaki 4 puanlık farkı korumak istiyor.
G.Saray, diğer yandan transfer harekatına da devam ediyor.
Forvet, orta saha, sol bek ve sağ beke transfer yapmak isteyen Aslan'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Kadrosuna takviye yapmak isteyen Cimbom için Avrupa basınında önemli bir haber yapıldı.
Takvim'in Portekiz medyasından derlediği habere göre; S.Lizbon-Tottenham ve G.Saray arasında transfer üçgeni kuruldu.
İngiliz devi Tottenham, Lizbon'dan 23 yaşındaki sağ bek Pedro Porro'yu kadrosuna katmak istiyor.
Porro için 25 milyon Euro değer biçiliyor.
Lizbon, Pedro Porro'nun ise alternatiflerini belirledi.
Portekiz ekibi, Galatasaray'dan Boey ile Hollanda ekibi Heerenveen'den Milan Van Ewijk'i listesine aldı.
Boey için 15-20 milyon Euro arası değer biçiliyor.
Bu sezon Galatasaray'da toplam 37 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
FUTBOLCUNUN KARİYERİ
Sacha Boey futbola Fransa'nın Rennes takımın altyapısında başladı.
Ardından Rennes takımının A seviyesine yükseldi.
Futbolcunun transferdeki bir sonraki adresi ise kiralık olarak Dijon oldu.
Dijon sonrasında ise Rennes'e geri döndü.
Futbolcu 2021 yaz transfer döneminde Galatasaray ile anlaştı.