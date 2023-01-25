Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'a sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Sacha Boey'e Sporting Lizbon'un talip olmasıyla birlikte yıldız oyuncu için transfer üçgeni kuruldu. İşte transferin detayları. | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Galatasaray liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Sarı-kırmızılı ekip son olarak Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelmişti.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Cimbom, mücadeleden 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Aslan, 21. haftada Giresunspor deplasmanına çıkacak.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Sarı-kırmızılı ekip en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile arasındaki 4 puanlık farkı korumak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

G.Saray, diğer yandan transfer harekatına da devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Forvet, orta saha, sol bek ve sağ beke transfer yapmak isteyen Aslan'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Kadrosuna takviye yapmak isteyen Cimbom için Avrupa basınında önemli bir haber yapıldı.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Takvim'in Portekiz medyasından derlediği habere göre; S.Lizbon-Tottenham ve G.Saray arasında transfer üçgeni kuruldu.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

İngiliz devi Tottenham, Lizbon'dan 23 yaşındaki sağ bek Pedro Porro'yu kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Porro için 25 milyon Euro değer biçiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Lizbon, Pedro Porro'nun ise alternatiflerini belirledi.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Portekiz ekibi, Galatasaray'dan Boey ile Hollanda ekibi Heerenveen'den Milan Van Ewijk'i listesine aldı.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Boey için 15-20 milyon Euro arası değer biçiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Bu sezon Galatasaray'da toplam 37 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

FUTBOLCUNUN KARİYERİ

Sacha Boey futbola Fransa'nın Rennes takımın altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Ardından Rennes takımının A seviyesine yükseldi.

GALATASARAY HABERİ: Sporting Lisbon Sacha Boey'den vazgeçmiyor! İşte transfer üçgeni

Futbolcunun transferdeki bir sonraki adresi ise kiralık olarak Dijon oldu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Telles sürprizi! Sezon sonuna kadar...
Cimbom'dan Boşnak orta sahaya yeni teklif!
İstanbul su kesintisi olan ilçeler 25 Ocak 2023
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi!
ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Newcastle United avantajı kaptı! Newcastle United avantajı kaptı! 01:01
Newcastle United avantajı kaptı! Newcastle United avantajı kaptı! 01:00
Hoffenheim ile Stuttgart yenişemedi! Hoffenheim ile Stuttgart yenişemedi! 00:47
Wolfsburg'dan Hertha Berlin'e gol yağmuru! Wolfsburg'dan Hertha Berlin'e gol yağmuru! 00:46
Bayern Münih'i Kimmich kurtardı! Bayern Münih'i Kimmich kurtardı! 00:46
Bayern Münih'i Kimmich kurtardı! Bayern Münih'i Kimmich kurtardı! 00:45
Daha Eski
Lazio evinde Milan'ı 4'ledi! Lazio evinde Milan'ı 4'ledi! 00:41
Lazio evinde Milan'ı 4'ledi! Lazio evinde Milan'ı 4'ledi! 00:41
Wolfsburg'dan Hertha Berlin'e gol yağmuru! Wolfsburg'dan Hertha Berlin'e gol yağmuru! 00:41
Hoffenheim ile Stuttgart yenişemedi! Hoffenheim ile Stuttgart yenişemedi! 00:36
Aksel ve Übeyd gitti Aksel ve Übeyd gitti 00:31
Cimbom’dan güzel start Cimbom’dan güzel start 00:30