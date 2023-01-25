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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten yayın geliri açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Özbek, yayın gelirlerine ilişkin konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:49 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:58
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten yayın geliri açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında yayın gelirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...
"Naklen yayın gelirleri geçen seneye kıyasla son derecede geride kaldı. Hatta 7-8 sene evvel Galatasaray başkanıyken aldığımız galibiyet primi, 2.3 milyon ₺'ydi. Bugün yine aynı rakam..."

"Takımımızın iyi performansı sayesinde futboldaki değerimiz artıyor. Haziran ayında sadece 1 futbolcumuza talep vardı, o da düşük bir teklifti. Bugün ise 5-6 oyuncumuza, hatrı sayılır transfer teklifleri alıyoruz."

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