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Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını geride bıraktık ve Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasına giriş yapıldı. Usta yazar Ender Bilgin, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili kritik yorumlara imza attığı yazısında, "Galatasaray'ın ligde ve kupada yakaladığı galibiyet serisi bu kalite farkından..." ifadelerinde yer verdi. İşte Ender Bilgin'in Kalite başlıklı yazısı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 07:44
Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

Ünlü Romalı tarihçi Gaius Crispus, "Kalite mükemmel olan ile iş görebilir olanı birbirinden ayıran şeydir" demiş.

Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

Galatasaray'ın ligde ve kupada yakaladığı galibiyet serisi işte bu kalite farkından, elindeki üst kalite oyuncuların çokluğundan kaynaklanıyor.

Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

Son örneği, Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında, Mertens'in attığı golde yaşadık.

Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

Tek kelimeyle kalite damgalı bir goldü. Çünkü o golde, Napoli ve Belçika milli takımı ile bu tip golleri leblebi gibi atmış üst kalite bir oyuncunun imzası vardı.

Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

Yaşlı olduğu gerekçesiyle eleştirilen Gomis'in sezon başında sarı-kırmızılı takımın lige tutunmasını sağlayan gollerini kim unutabilir? PSG'nin 50 milyon ödediği Arjantinli yıldız İcardi'nin Fenerbahçe derbisinde on beş dakikaya sığdırdığı gol ve asisti kaç oyuncu yapabilir?

Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

Peki, yıllardır Galatasaray kalesinde şampiyonluklara damga vuran Muslera gerçeği göz ardı edilebilir mi? Oliveira, Torreira... Liste uzayabilir. Bu oyuncuların hepsi üst düzey kaliteye sahip, kritik anlarda takımları adına fark yaratabilecek isimler.

Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

Dolayısıyla transfer mühendisliği denilen şey doğru yapılır, kaliteli futbolcular kulübün bütçesini alt üst etmeyecek şartlarda alınabilirse farkın sahaya yansıması kaçınılmaz oluyor. İşte bu kalite farkı nedeniyle Galatasaray Süper Lig ve Kupa'da en büyük şampiyonluk adayıdır.

Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

BEŞİKTAŞLI DURUŞU

Kimse kusura bakmasın! Beşiktaş taraftarına, camiaya mal olmuş bir gerçektir bu. Baba Hakkı'dan mı? Yoksa Seba'dan dolayı mı dillere pelesenk oldu bilemem. Bildiğim armasına aşık, efendi, gururlu, fedakar, kanaatkar ve dürüst futbolsever profilini tarif etmek için uygun bir tanım olduğudur. Elbette futbol coğrafyamızdaki her şey gibi bu duruşun da erezyona uğradığını söyleyenler çıkabilir.

Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

Neyimiz eskisi gibi ki? Vakti zamanında bu duruştan dolayı Vedat kaptan "Beşiktaş formasını üzerimde taşırken yalan mı söyleyeceğim?" diyerek rakibine tekme attığını kabul etmiş, yıllar sonra önemli bir oyuncu olmasına rağmen Nouma yaptığı hareket nedeniyle takımdan uzaklaştırılmıştı.

Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

Örnekler çok. Tahmin edebileceğiniz gibi gündemdeki Aboubakar transferi nedeniyle yazıyorum bunları.

Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

ARDA JESUS VE KUPA MESAİSİ

İspanya Süper Kupa maçında Barcelona, Real Madrid'i 3-1 yenerken 18 yaşındaki Gavi ve 20 yaşındaki Pedri gol atınca aklıma bir kez daha Arda Güler geldi. Arda, Şubat ayında 18'e basacak. Fizik kalitesinde eksiklik olabilir ama yıldız kumaşını ve büyük yeteneğini kim inkar edebilir?

Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

Gaziantep maçından sonra Jesus'un, rakip takımdaki Markoviç'i överken, Arda için temkinli konuşması birçok futbolseverin tepkisini çekmişti. Arda hepimizin göz bebeği olduğundan Jesus'un sözlerine ekstra reaksiyon göstermiş de olabiliriz. Ama bir gerçek var. Arda'nın daha çok süre alması, yaşıtları yol alırken, yaya kalmaması gerek.

Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

Rize maçında ilk on birde başlaması bu açıdan önemliydi. Ancak yaptığı asiste rağmen maç eksiği belli oldu. Daha çok oynadıkça ritm kazanacaktır. Sırası gelmişken, Fenerbahçe'nin son haftalardaki düşük ritmi ve üretkenlikten uzak futbolu Rize maçında da devam etti. Bu gidiş bir an önce son bulmazsa bedeli ağır olacak.

Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

Ne de olsa her rakip Rize değil. Son bir söz de Jesus'a... Sezon başından beri onu çok övdük. Hak etmişti. Ama son dönemdeki bazı açıklamalarıyla bilerek ya da bilmeyerek sanki futbolu icat eden kendisiymiş ve Türkiye'ye gelmesi büyük bir lütufmuş gibi izlenim bırakıyor. Bu algının bir an önce giderilmesi ve futbol kamuoyu ile arasındaki sıcak ilişkinin yeniden kurulabilmesi için hem Portekizli hocaya hem de yöneticilere görev düşüyor.

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