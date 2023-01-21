Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..."

Ne de olsa her rakip Rize değil. Son bir söz de Jesus'a... Sezon başından beri onu çok övdük. Hak etmişti. Ama son dönemdeki bazı açıklamalarıyla bilerek ya da bilmeyerek sanki futbolu icat eden kendisiymiş ve Türkiye'ye gelmesi büyük bir lütufmuş gibi izlenim bırakıyor. Bu algının bir an önce giderilmesi ve futbol kamuoyu ile arasındaki sıcak ilişkinin yeniden kurulabilmesi için hem Portekizli hocaya hem de yöneticilere görev düşüyor.