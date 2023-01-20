TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde başarılı bir performans sergiliyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde başarılı bir performans sergiliyor.
Sarı-kırmızılı ekip kadroyu genişletmek için çalışmalarını da sürdürüyor.
Cimbom, forvet hattını kuvvetlendirmenin peşinde.
Takvim'in haberine göre Aslan, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'de forma giyen David Datro Fofana'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
Sarı-Kırmızılılar, Chelsea ile transfer için bir görüşme yaptı ve Fofana için resmi teklifini de sundu.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Cimbom, futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak istediğini Chelsea'ye bildirdi.
Ayrıca Galatasaray, Fofana için yapılması planlanan sözleşmeye opsiyon maddesi de eklemek istiyor.
Futbolcuya ise Sarı-Kırmızılılar, yıllık 1.5 milyon euro ödeme yapabileceğini iletti.
Ada devi gelecek vadeden 20 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'a 6 aylığına kiralamaya sıcak bakıyor.
Ancak; Chelsea, sözleşmesi 2029 yılına kadar sürecek olan Fofana için sözleşmeye satın alma maddesi koyulmasına soğuk bakıyor.
ŞU AN DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.
Fofana, santrfor mevkisinin yanı sıra sağ açık ve sol açıkta oynayabiliyor.
Fildişili yıldıza 12 milyon euro değer biçiliyor.
Cimbom'un transferi için Chelsea ile pazarlıklara devam ettiği Fofana daha önce Molde, Abidjan ve Djekanou'da oynamıştı.
FOFANA FORMA PEŞİNDE
Golcü oyuncu Chelsea'de bu sezon 11 maçta forma şansı buldu.
Ancak genç oyuncu İngiltere Premier Lig'de henüz forma şansı bulamadı.
David Fofana, 4 gol, 1 asist üretti.
Fofana daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
20 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri 7 milyon euro olarak biliniyor.
Fofana, 12 milyon euro karşılığında Londra ekibine katıldı.