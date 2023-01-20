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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Seferovic'ten istediği katkıyı alamayan Okan Buruk forvet hattına takviye istedi. Sarı kırmızılı yönetim Chelsea'nin genç oyuncusu Fofana için harekete geçti. İşte Galatasaray'ın teklifi... (GS HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde başarılı bir performans sergiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Sarı-kırmızılı ekip kadroyu genişletmek için çalışmalarını da sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Cimbom, forvet hattını kuvvetlendirmenin peşinde.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Takvim'in haberine göre Aslan, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'de forma giyen David Datro Fofana'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Sarı-Kırmızılılar, Chelsea ile transfer için bir görüşme yaptı ve Fofana için resmi teklifini de sundu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Cimbom, futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak istediğini Chelsea'ye bildirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Ayrıca Galatasaray, Fofana için yapılması planlanan sözleşmeye opsiyon maddesi de eklemek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Futbolcuya ise Sarı-Kırmızılılar, yıllık 1.5 milyon euro ödeme yapabileceğini iletti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Ada devi gelecek vadeden 20 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'a 6 aylığına kiralamaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Ancak; Chelsea, sözleşmesi 2029 yılına kadar sürecek olan Fofana için sözleşmeye satın alma maddesi koyulmasına soğuk bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

ŞU AN DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Fofana, santrfor mevkisinin yanı sıra sağ açık ve sol açıkta oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Fildişili yıldıza 12 milyon euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Cimbom'un transferi için Chelsea ile pazarlıklara devam ettiği Fofana daha önce Molde, Abidjan ve Djekanou'da oynamıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

FOFANA FORMA PEŞİNDE

Golcü oyuncu Chelsea'de bu sezon 11 maçta forma şansı buldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Ancak genç oyuncu İngiltere Premier Lig'de henüz forma şansı bulamadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

David Fofana, 4 gol, 1 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan David Datro Fofana bombası!

Fofana daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

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