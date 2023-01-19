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Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sol bek arayışları devam ediyor. Bir süredir Uğur Çiftçi transferinde görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılılar, son noktayı koyamadı. Sivasspor ile yapılan temaslarda ilerleme kaydedilememesi sonrası B planı belirlendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 13:22
Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısını lider konumda tamamladı.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Sarı kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Aslan 18 maçta 42 puan topladı.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Bu maçlarda 36 gol attı.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Kalesinde ise 13 gol gördü.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Galatasaray'ın 23 averajı bulunuyor.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Sarı kırmızılılar, ocak ayında iddialı hamlelerine devam edecek.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Aslan, ara transferde yapacağı takviyelerle şampiyonlukta daha da iddialı konuma gelmek istiyor.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Teknik direktör Okan Buruk, transfer istediği bölgeleri yönetime iletti.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Yönetim de bu istek üzerine arayışa geçti.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Aslan'ın gündemine Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi gelmişti.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

İki kulüp arasında başarılı oyuncunun transferi için pazarlıklar devam ediyordu.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Uğur Çiftçi cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Emre ve üzerine 600 bin Euro'ya Uğur'u Galatasaray'a göndermeyi kabul eden Sivasspor, Emre'nin kabul etmemesi üzerine yeni bir strateji belirledi.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Uğur Sivasspor kariyerinde 163 maça çıktı.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Bu maçlarda 1 gol attı.

Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

20 de asist yaptı.

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