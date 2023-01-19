Galatasaray'ın sol bek planı değişti! 2 isim yeniden listede

Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısını lider konumda tamamladı.
Sarı kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.
Aslan 18 maçta 42 puan topladı.
Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısını lider konumda tamamladı.
Sarı kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.
Aslan 18 maçta 42 puan topladı.
Bu maçlarda 36 gol attı.
Kalesinde ise 13 gol gördü.
Galatasaray'ın 23 averajı bulunuyor.
Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar, ocak ayında iddialı hamlelerine devam edecek.
Aslan, ara transferde yapacağı takviyelerle şampiyonlukta daha da iddialı konuma gelmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, transfer istediği bölgeleri yönetime iletti.
Yönetim de bu istek üzerine arayışa geçti.
Aslan'ın gündemine Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi gelmişti.
İki kulüp arasında başarılı oyuncunun transferi için pazarlıklar devam ediyordu.
Uğur Çiftçi cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.
Emre ve üzerine 600 bin Euro'ya Uğur'u Galatasaray'a göndermeyi kabul eden Sivasspor, Emre'nin kabul etmemesi üzerine yeni bir strateji belirledi.
Uğur Çiftçi'nin fiyatını 1 milyon Euro'ya yükseltti.
Galatasaray yönetimi bu yüzden frene bastı.
Uğur Çiftçi'nin güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.
Uğur Sivasspor kariyerinde 163 maça çıktı.
Bu maçlarda 1 gol attı.
20 de asist yaptı.
Sarı-kırmızılı yöneticiler, Aziz Behich ve Güray Vural'ı yeniden listesine dahil etti.