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Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların sezon başında Antalyaspor'a kiraladığı Luyindama'ya dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Antalyaspor cephesi, Luyindama için yeni bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 14:07
Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir taraftan da geleceğe yönelik planlamalar devam ediyor.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

Sarı-Kırmızılılar'da Christian Luyindama sorunu yaşanıyor.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

SEZON BAŞINDA ANTALYASPOR'A KİRALANDI
Belçika ekibi Standard Liege'den Galatasaray'a 2018-19 sezonunda transfer edilen ve stili ile Cimbom'un eski futbolcusu Rigobert Song'a benzetilen Christian Luyindama, kadroda düşünülmediği için bu sezon Antalyaspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

Futbolcu için Akdeniz ekibi ile sezon sonuna kadar süren bir anlaşma yapıldı.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

GALATASARAY PARASININ YARISINI ÖDÜYOR
Takvim'in haberine göre, Galatasaray ile Antalyaspor arasında yapılan anlaşmaya göre Demokratik Kongolu futbolcunun net 1 milyon 50 bin euro tutarındaki yıllık ücretinin 500 bin euro kadarını Cimbom ödeyecek.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

Kalanı ise Antalyaspor tarafından karşılanacak.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

ANTALYA'DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Luyindama, bu sezon Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'da beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

29 yaşındaki futbolcu 5 maçta ilk 11'de oynadı ve 386 dakika süre aldı.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

1.91 boyundaki stoper formasını giydiği Antalyaspor'a 1 asistlik katkı verdi.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

ANTALYASPOR GERİ GÖNDERİYOR
Antalyaspor Kulübü, teknik ekibin raporu doğrultusunda Luyindama ile yolları ayırma kararı aldı.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

Luyindama, tüm haklarının sahibi olan Galatasaray'a geri dönecek.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

Ancak; Okan Buruk da Luyindama'yı kadrosunda düşünmüyor.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

3-4 KULÜPLE GÖRÜŞME YAPILDI AMA...
Galatasaray yönetimi de tıpkı teknik ekip gibi Luyindama'yı gelecek planları arasında düşünmüyor.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

Futbolcu için 3-4 kulüple görüşmeler yapıldığı ancak; şu ana kadar transfer için gerekli zeminin oluşmadığı öğrenildi.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADAR?
Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Standard Liege'den satın alma şartıyla kiraladığı Christian Luyindama'yı 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

Sarı-Kırmızılılar, daha önce futbolcu için 3 milyon euro da kiralama bedeli ödemişti. Cimbom, Luyindama için toplamda 8 milyon euro ödemişti.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

Güncel kurdan futbolcunun Galatasaray'a maliyeti 162 milyon TL'yi buluyor.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

LUYINDAMA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI
Christian Luyindama, ilk sezonu olan 2018-19 sezonunda 17 kez Galatasaray forması giydi ve 2 gol 1 asistlik katkı yaptı.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

2019-20 sezonunda 15 karşılaşmada 1335 dakika süre alan ve skora katkı yapamayan futbolcu 2020-21'de ise 30 maçta 2278 dakika sahada kaldı ve 2 gol 1 asist kaydetti.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

ARABİSTAN'A KİRALANMASI...
2021-22 sezonunda 19 maçta 1 gol atan oyuncu, aynı sezon Suudi Arabistan kulübü Al Taawon'a kiralandı.

Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

Luyindama için Galatasaray, Suudi ekibinden herhangi bir kiralama bedeli dahi almamış, ancak sezonun ikinci yarısında alacağı parayı Al Taawon karşılamıştı.

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