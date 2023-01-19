Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

GALATASARAY PARASININ YARISINI ÖDÜYOR

Takvim'in haberine göre, Galatasaray ile Antalyaspor arasında yapılan anlaşmaya göre Demokratik Kongolu futbolcunun net 1 milyon 50 bin euro tutarındaki yıllık ücretinin 500 bin euro kadarını Cimbom ödeyecek.