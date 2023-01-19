Galatasaray'da Luyindama depremi! Antalyaspor'un kararı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir taraftan da geleceğe yönelik planlamalar devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir taraftan da geleceğe yönelik planlamalar devam ediyor.
Sarı-Kırmızılılar'da Christian Luyindama sorunu yaşanıyor.
SEZON BAŞINDA ANTALYASPOR'A KİRALANDI
Belçika ekibi Standard Liege'den Galatasaray'a 2018-19 sezonunda transfer edilen ve stili ile Cimbom'un eski futbolcusu Rigobert Song'a benzetilen Christian Luyindama, kadroda düşünülmediği için bu sezon Antalyaspor'a kiralık olarak gönderilmişti.
Futbolcu için Akdeniz ekibi ile sezon sonuna kadar süren bir anlaşma yapıldı.
GALATASARAY PARASININ YARISINI ÖDÜYOR
Takvim'in haberine göre, Galatasaray ile Antalyaspor arasında yapılan anlaşmaya göre Demokratik Kongolu futbolcunun net 1 milyon 50 bin euro tutarındaki yıllık ücretinin 500 bin euro kadarını Cimbom ödeyecek.
Kalanı ise Antalyaspor tarafından karşılanacak.
ANTALYA'DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Luyindama, bu sezon Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'da beklentilerin altında kaldı.
29 yaşındaki futbolcu 5 maçta ilk 11'de oynadı ve 386 dakika süre aldı.
1.91 boyundaki stoper formasını giydiği Antalyaspor'a 1 asistlik katkı verdi.
ANTALYASPOR GERİ GÖNDERİYOR
Antalyaspor Kulübü, teknik ekibin raporu doğrultusunda Luyindama ile yolları ayırma kararı aldı.
Luyindama, tüm haklarının sahibi olan Galatasaray'a geri dönecek.
Ancak; Okan Buruk da Luyindama'yı kadrosunda düşünmüyor.
3-4 KULÜPLE GÖRÜŞME YAPILDI AMA...
Galatasaray yönetimi de tıpkı teknik ekip gibi Luyindama'yı gelecek planları arasında düşünmüyor.
Futbolcu için 3-4 kulüple görüşmeler yapıldığı ancak; şu ana kadar transfer için gerekli zeminin oluşmadığı öğrenildi.
GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADAR?
Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Standard Liege'den satın alma şartıyla kiraladığı Christian Luyindama'yı 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
Sarı-Kırmızılılar, daha önce futbolcu için 3 milyon euro da kiralama bedeli ödemişti. Cimbom, Luyindama için toplamda 8 milyon euro ödemişti.
Güncel kurdan futbolcunun Galatasaray'a maliyeti 162 milyon TL'yi buluyor.
LUYINDAMA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI
Christian Luyindama, ilk sezonu olan 2018-19 sezonunda 17 kez Galatasaray forması giydi ve 2 gol 1 asistlik katkı yaptı.
2019-20 sezonunda 15 karşılaşmada 1335 dakika süre alan ve skora katkı yapamayan futbolcu 2020-21'de ise 30 maçta 2278 dakika sahada kaldı ve 2 gol 1 asist kaydetti.
ARABİSTAN'A KİRALANMASI...
2021-22 sezonunda 19 maçta 1 gol atan oyuncu, aynı sezon Suudi Arabistan kulübü Al Taawon'a kiralandı.
Luyindama için Galatasaray, Suudi ekibinden herhangi bir kiralama bedeli dahi almamış, ancak sezonun ikinci yarısında alacağı parayı Al Taawon karşılamıştı.
Al Taawon, 3 milyon euro ödeyip Luyindama'yı transfer etme hakkına sahipken bu yönde bir karar almamıştı.