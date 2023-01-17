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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 12 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Ligue 1 ekibi Lille'in de istediği 24 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 11:30
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan sarı-kırmızılılar, ilerleyen haftalarda büyük bir çıkış yakaladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

Ligde son 8 maçını kazanan Aslan, sezonun ilk yarısını zirvede noktaladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

Ligin kalan kısmında da çıkışını sürdürmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'yi renklerine bağlamak isteyen Cimbom, sol bek takviyesinin ardından stoper bölgesini de güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

GALATASARAY'DAN MEHMET YEŞİL'E KANCA

Galatasaray, stoper bölgesine İstanbulspor forması giyen Mehmet Yeşil'i transfer etmek istiyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

Sol bek, stoper ve santrfor bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, stoper transferi için Mehmet Yeşil'in durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

Yerli oyuncu anlamında kadroda çok fazla alternatifi bulunmayan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Mehmet Yeşil için resmi teklif yapması ve transferi noktalaması bekleniyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

SEZON BAŞINDA LILLE İSTEMİŞTİ

İstanbulspor'da bu sezon gösterdiği istikrarlı performans ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu, 2017'de İstanbulspor'a transfer oldu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

İstanbul ekibinin geçtiğimiz yıl Süper Lig'e çıkmasında da büyük pay sahibi olan tecrübeli oyuncuyu sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille de kadrosuna katmak istedi ancak Yeşil'in transferi yetişmediği için gerçekleşmedi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

PAS ARASINDA İKİNCİ SIRADA

Veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre Mehmet Yeşil, pas arasında Süper Lig'de stoper oyuncuları arasında 2'nci sırada yer alıyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

Yeşil, maç başına yaptığı 9.05 pas arası ile bu parametrede Adi Mehremic'in ardından 2'nci sırada bulunuyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

24 yaşındaki oyuncu ayrıca ligde başarılı defansif aksiyon parametresinde de maç başına 15.86 ile 5'inci sırada kendisine yer bulmuş durumda.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

Mehmet Yeşil, bu sezon 18'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere 20 maçta forma giydi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

24 yaşındaki stoper, 2 gol attı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

MEHMET YEŞİL KİMDİR?

Mehmet Yeşil, 31 Mayıs 1998 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

24 yaşındaki stoper, futbola Erganispor altyapısında başladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

Trabzonspor ve İstanbulspor altyapılarında da forma giyen 1.88 boyundaki savunma oyuncusu, 2018/2019 sezonunda yarım dönem Ofspor'da kiralık olarak oynadı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

2019'da bu yana İstanbulspor'da top koşturan Mehmet Yeşil, A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde 6 kez forma giydi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

İstanbulspor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 725 bin Euro.

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