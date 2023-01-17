Galatasaray'dan sürpriz transfer! Lille de istemişti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan sarı-kırmızılılar, ilerleyen haftalarda büyük bir çıkış yakaladı.
Ligde son 8 maçını kazanan Aslan, sezonun ilk yarısını zirvede noktaladı.
Ligin kalan kısmında da çıkışını sürdürmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.
Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'yi renklerine bağlamak isteyen Cimbom, sol bek takviyesinin ardından stoper bölgesini de güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
GALATASARAY'DAN MEHMET YEŞİL'E KANCA
Galatasaray, stoper bölgesine İstanbulspor forması giyen Mehmet Yeşil'i transfer etmek istiyor.
Sol bek, stoper ve santrfor bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, stoper transferi için Mehmet Yeşil'in durumunu yakından takip ediyor.
Yerli oyuncu anlamında kadroda çok fazla alternatifi bulunmayan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Mehmet Yeşil için resmi teklif yapması ve transferi noktalaması bekleniyor.
SEZON BAŞINDA LILLE İSTEMİŞTİ
İstanbulspor'da bu sezon gösterdiği istikrarlı performans ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu, 2017'de İstanbulspor'a transfer oldu.
İstanbul ekibinin geçtiğimiz yıl Süper Lig'e çıkmasında da büyük pay sahibi olan tecrübeli oyuncuyu sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille de kadrosuna katmak istedi ancak Yeşil'in transferi yetişmediği için gerçekleşmedi.
PAS ARASINDA İKİNCİ SIRADA
Veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre Mehmet Yeşil, pas arasında Süper Lig'de stoper oyuncuları arasında 2'nci sırada yer alıyor.
Yeşil, maç başına yaptığı 9.05 pas arası ile bu parametrede Adi Mehremic'in ardından 2'nci sırada bulunuyor.
24 yaşındaki oyuncu ayrıca ligde başarılı defansif aksiyon parametresinde de maç başına 15.86 ile 5'inci sırada kendisine yer bulmuş durumda.
Mehmet Yeşil, bu sezon 18'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere 20 maçta forma giydi.
24 yaşındaki stoper, 2 gol attı.
MEHMET YEŞİL KİMDİR?
Mehmet Yeşil, 31 Mayıs 1998 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi.
24 yaşındaki stoper, futbola Erganispor altyapısında başladı.
Trabzonspor ve İstanbulspor altyapılarında da forma giyen 1.88 boyundaki savunma oyuncusu, 2018/2019 sezonunda yarım dönem Ofspor'da kiralık olarak oynadı.
2019'da bu yana İstanbulspor'da top koşturan Mehmet Yeşil, A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde 6 kez forma giydi.
İstanbulspor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 725 bin Euro.