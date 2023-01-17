Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Oğulcan Çağlayan sarı-kırmızılılarda görev yaptığı 1.5 sezon içinde toplam 26 maça çıkabilmişti.
Oğulcan Çağlayan sarı-kırmızılılarda görev yaptığı 1.5 sezon içinde toplam 26 maça çıkabilmişti.
Oğulcan, 4 gol, 1 asiste imza atmıştı.
Daha sonra Eyüpspor'a kiralanmıştı.
Burada da 11 karşılaşmada 3 gol attı.
Galatasaray'da teknik Direktör Okan Buruk tarafından istenmedi.
Giresunspor'a gönderilen Oğulcan, burada da 8 lig maçında sonradan oyuna girdi.
Ancak burada da bir varlık ortaya koyamadı.
Sözleşmesinin sonlanmasına karar verildi.
25 MİLYONLUK FATURA
Galatasaray'ın "olaylı" bir şekilde transfer ettiği Oğulcan Çağlayan, kiralık olarak gittiği Giresunspor'da tutunamadı.
Geri döner dönmez bu kez 1. Lig takımlarından Pendikspor'a kiralandı.
Çaykur Rizespor'dan transfer edilirken bedel ödenmemişti.
CNN Türk'ün haberine göre mahkeme kararıyla, 1 milyon 200 bin euro (24 milyon 400 bin lira) ile birlikte 560 bin liralık bir fatura çıkarılan futbolcudan Cim-Bom verim alamadı.
Transfer krizine dahil olan takımlardan biri de Fenerbahçe idi..
Başkan Ali Koç, karar süreci öncesinde "Yıllardır belli takımların, bilhassa bir takımın bu kuralları hep, önem vermeden diyelim...
Kısacası transfer yaparken futbolcu ayartmanın bedeli vardır.
Tahkim Kuruluna sesleniyorum.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuda gözümüz üstünüzde.
Nasıl bir karar vereceksiniz?
Bunu hafifletecek bir karar mı vereceksiniz, bu hafta konuyu ele mi alacaksınız yoksa haftaya bırakıp oyuncu oynasın sonra bakarız mı olacak?" ifadelerini kullanmıştı.