Haberler Galatasaray Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a olaylı bir şekilde transfer olan Oğulcan Çağlayan, sarı kırmızılı ekipte tutunamadı. Kiralık olarak gittiği takımlarda da sözleşmesini tamamlayamayan Oğulcan, son olarak Pendikspor'a kiralandı. Forvet oyuncusunun Galatasaray'a toplam maliyeti ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 10:16
Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Oğulcan Çağlayan sarı-kırmızılılarda görev yaptığı 1.5 sezon içinde toplam 26 maça çıkabilmişti.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Oğulcan, 4 gol, 1 asiste imza atmıştı.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Daha sonra Eyüpspor'a kiralanmıştı.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Burada da 11 karşılaşmada 3 gol attı.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Galatasaray'da teknik Direktör Okan Buruk tarafından istenmedi.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Giresunspor'a gönderilen Oğulcan, burada da 8 lig maçında sonradan oyuna girdi.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Ancak burada da bir varlık ortaya koyamadı.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Sözleşmesinin sonlanmasına karar verildi.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

25 MİLYONLUK FATURA

Galatasaray'ın "olaylı" bir şekilde transfer ettiği Oğulcan Çağlayan, kiralık olarak gittiği Giresunspor'da tutunamadı.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Geri döner dönmez bu kez 1. Lig takımlarından Pendikspor'a kiralandı.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Çaykur Rizespor'dan transfer edilirken bedel ödenmemişti.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

CNN Türk'ün haberine göre mahkeme kararıyla, 1 milyon 200 bin euro (24 milyon 400 bin lira) ile birlikte 560 bin liralık bir fatura çıkarılan futbolcudan Cim-Bom verim alamadı.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Transfer krizine dahil olan takımlardan biri de Fenerbahçe idi..

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Başkan Ali Koç, karar süreci öncesinde "Yıllardır belli takımların, bilhassa bir takımın bu kuralları hep, önem vermeden diyelim...

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Kısacası transfer yaparken futbolcu ayartmanın bedeli vardır.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Tahkim Kuruluna sesleniyorum.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuda gözümüz üstünüzde.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı!

Nasıl bir karar vereceksiniz?

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