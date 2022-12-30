Sivas'ta taç giyme töreni

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor deplasmanından mutlu dönüyor. Rakibini 2-1 mağlup eden Cimbom yeniden liderliğe oturdu. Sivas'ta ilk gol konuk ekipten geldi. 27. dakikada Sacha Boey'in yerden ceza alanı içine çıkardığı topa Dries Mertens, bekletmeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. İkinci yarıda ev sahibi takım beraberlik için ataklarını sıklaştırdı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 80. dakikada skora ortak oldu. Dia Saba'nın savunmanın arkasına attığı topa iyi hareketlenen Erdoğan, yerden vuruşunu yaparak maça 1-1'lik eşitliği getirdi.

ALTIN DEĞERİNDE BİR GALİBİYET

Galatasaray için stresli dakikalar yaşanırken gol için bastıran sarı-kırmızılı ekip 90+5'te mutlu sona ulaştı. 73'te oyuna giren Barış Alper Yılmaz takımına kritik 3 puanı getiren golü kaydetti: 1-2. Genç futbolcu, bu sezonki ikinci golünü ağlara yolladı. Son dönemde oldukça zorlandığı Sivasspor deplasmanında zafere oluşan Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 5'e çıkardı. Bir gün önce liderliğe oturan Fenerbahçe'den koltuğu geri aldı ve 2022 yılını zirvede kapattı. Aslan, ligin 17. Haftasında Ankaragücü'yle karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma 4 Ocak'ta oynanacak. Savaş ÇORLU

DIŞ SAHADA KÜKREDİ

Bu sezon deplasmanda çıktığı 9 maçta 20 puan toplayan Galatasaray (6G/2B/1M), 9. maçlar itibarıyla 2005/06'dan (22) bu yana en fazla puan kazandığı dönemi geçiriyor. Ayrıca bu sezon Süper Lig deplasmanlarında üst üste üç galibiyet alan ilk takım oldu.

HIZIR GİBİ YETİŞTİ

Oyuna 73'te giren ve 94:41'de ağları havalandıran Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en geç golü Sivasspor ağlarına gönderdi. Bu sezonki 2. golünü kaydeden genç futbolcu karşılaşma sonunda, "Galibiyet golünü attığım için çok mutluyum. Taraftarımıza yeni yıl hediyesi verdik. Lig uzun ama inşallah sonu güzel olacak" dedi. Maç sonu üçlüsünü de Barış çektirdi.