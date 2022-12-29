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Galatasaraylı Seferovic isyan bayrağını çekti! İşte yaşananlar

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği İsviçreli forvet Haris Seferovic, sarı kırmızılılarda istenen performansı sergileyememişti. Seferovic'in, Galatasaray'da yaşadığı problemleri, Futbol Plus Youtube kanalında, A Spor muhabiri Emre Kaplan açıkladı. İşte o program...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:19
Galatasaraylı Seferovic isyan bayrağını çekti! İşte yaşananlar

Sezon başında Benfica'dan büyük umutlarla transfer olan İsviçreli forvet oyuncusu Haris Seferoviç, gösterdiği performansla taraftarı ve Galatasaray yönetimini hayal kırıklığına uğrattı.

Futbol Plus Youtube kanalında Kağan Dursun'un sorularını yanıtlayan, A Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan oyuncuyla alakalı özel açıklamalarda bulundu. Kaplan, Seferoviç'in takım arkadaşlarını suçlayıcı bir tavır takındığını belirtti.

İşte Emre Kaplan'ın canlı yayındaki ifadeleri:

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