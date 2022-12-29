Galatasaraylı Seferovic isyan bayrağını çekti! İşte yaşananlar

Sezon başında Benfica'dan büyük umutlarla transfer olan İsviçreli forvet oyuncusu Haris Seferoviç, gösterdiği performansla taraftarı ve Galatasaray yönetimini hayal kırıklığına uğrattı.



Futbol Plus Youtube kanalında Kağan Dursun'un sorularını yanıtlayan, A Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan oyuncuyla alakalı özel açıklamalarda bulundu. Kaplan, Seferoviç'in takım arkadaşlarını suçlayıcı bir tavır takındığını belirtti.



İşte Emre Kaplan'ın canlı yayındaki ifadeleri: