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Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların, Di Maria heyecanı sardı. Konuya ilişkin, Arjantin Milli Takım Sportif Direktörü konuştu ve Di Maria'nın, Galatasaray'a transfer olabileceğini ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 11:37
Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

Galatasaray pastanın üzerine çileği Angel Di Maria ile koyuyor.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

Yaptığı yıldız transferleriyle dünya basınında manşetleri süsleyen Cimbom, Arjantinli yıldızı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

Angel Di Maria'nın Galatasaray'a transferine dair Arjantin cephesinden çok çarpıcı bir açıklama geldi.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

ANGEL DI MARIA'NIN GALATASARAY'A TRANSFERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA
Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gözünü şampiyonluğa dikti.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

Dursun Özbek başkanlığında sansasyonel transferlere imza atan Galatasaray'ın son bombası Angel Di Maria oluyor.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

Arjantinli yıldızın transferine dair resmi açıklama da geldi.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

"ANGEL DI MARIA GALATASARAY'A TRANSFER OLABİLİR"
Arjantin Milli Takımı Sportif Direktörü Luciano Nakis, Radyospor'a yaptığı açıklamada Angel Di Maria'nın Galatasaray'a transfer olabileceğini söyledi.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

Nakis'in bu açıklamaları Galatasaraylı taraftarları son derece heyecanlandırdı.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

"TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE BİZİ ŞİMDİDEN ŞAMPİYON İLAN EDİN"
Galatasaraylılar, Angel Di Maria transferinin gerçekleşmesi halinde şampiyonluğu garantileyecekleri görüşünde.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

"Angel Di Maria imzayı atarsa bizi şimdiden şampiyon ilan edin" paylaşımları yapan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, büyük bir sabırsızlıkla transferin sonuçlanmasını bekliyor.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

2022 DÜNYA KUPASI FİNALİNDE FRANSA'YI PERİŞAN ETMİŞTİ
Angel Di Maria, Arjantin formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda müthiş bir performans sergilemiş ve takımının zafere uzanmasında başrol oynayan isimlerden biri olmuştu.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

Angel Di Maria özellikle Fransa ile oynanan finalde adeta döktürmüştü.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

Sezon başında Juventus'a 1 yıllık imza atan Angel Di Maria, İtalyan devinde düzenli forma şansı bulamıyor.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

LUCIANO NAKIS NE DEMİŞTİ?
Nakis, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

"Di Maria - Galatasaray birlikteliği olabilir.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

Galatasaray büyük bir kulüp.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

Di Maria önümüzdeki dönemde orada oynayabilir.

Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

Ayrıca Galatasaray'da Juan Mata gibi önemli bir isim var Angel ile Manchester United'tan arkadaşlar.

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