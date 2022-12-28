Galatasaray'da Di Maria transferi için heyecan sardı! Resmi açıklama...

Galatasaray pastanın üzerine çileği Angel Di Maria ile koyuyor.
Galatasaray pastanın üzerine çileği Angel Di Maria ile koyuyor.
Yaptığı yıldız transferleriyle dünya basınında manşetleri süsleyen Cimbom, Arjantinli yıldızı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Angel Di Maria'nın Galatasaray'a transferine dair Arjantin cephesinden çok çarpıcı bir açıklama geldi.
ANGEL DI MARIA'NIN GALATASARAY'A TRANSFERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA
Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gözünü şampiyonluğa dikti.
Dursun Özbek başkanlığında sansasyonel transferlere imza atan Galatasaray'ın son bombası Angel Di Maria oluyor.
Arjantinli yıldızın transferine dair resmi açıklama da geldi.
"ANGEL DI MARIA GALATASARAY'A TRANSFER OLABİLİR"
Arjantin Milli Takımı Sportif Direktörü Luciano Nakis, Radyospor'a yaptığı açıklamada Angel Di Maria'nın Galatasaray'a transfer olabileceğini söyledi.
Nakis'in bu açıklamaları Galatasaraylı taraftarları son derece heyecanlandırdı.
"TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE BİZİ ŞİMDİDEN ŞAMPİYON İLAN EDİN"
Galatasaraylılar, Angel Di Maria transferinin gerçekleşmesi halinde şampiyonluğu garantileyecekleri görüşünde.
"Angel Di Maria imzayı atarsa bizi şimdiden şampiyon ilan edin" paylaşımları yapan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, büyük bir sabırsızlıkla transferin sonuçlanmasını bekliyor.
2022 DÜNYA KUPASI FİNALİNDE FRANSA'YI PERİŞAN ETMİŞTİ
Angel Di Maria, Arjantin formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda müthiş bir performans sergilemiş ve takımının zafere uzanmasında başrol oynayan isimlerden biri olmuştu.
Angel Di Maria özellikle Fransa ile oynanan finalde adeta döktürmüştü.
Sezon başında Juventus'a 1 yıllık imza atan Angel Di Maria, İtalyan devinde düzenli forma şansı bulamıyor.
LUCIANO NAKIS NE DEMİŞTİ?
Nakis, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
"Di Maria - Galatasaray birlikteliği olabilir.
Galatasaray büyük bir kulüp.
Di Maria önümüzdeki dönemde orada oynayabilir.
Ayrıca Galatasaray'da Juan Mata gibi önemli bir isim var Angel ile Manchester United'tan arkadaşlar.
Yeniden beraber oynamak isteyebileceğini düşünüyor.
Onun için iyi bir seçenek."