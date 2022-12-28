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Galatasaray kafilesi Sivas'ta meşalelerle karşılandı!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, yarın oynayacağı Sivasspor karşılaşması için Sivas'a vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray kafilesini havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 17:44
Galatasaray kafilesi Sivas'ta meşalelerle karşılandı!

Galatasaray, yarın oynayacağı DG Sivasspor karşılaşması için Sivas'a geldi. Sarı-kırmızı taraftarlar kafileyi havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, Sivas'a geldi. Uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Galatasaraylı taraftarlar, çiçeklerle ve meşalelerle karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara ve Teknik Direktör Okan Buruk'a sevgi gösterisinde bulundu. Tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-kırmızılı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

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