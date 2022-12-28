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Galatasaray Dusan Ristic'i transfer etti

Son dakika spor haberi: Galatasaray Nef, son olarak İspanyol ekibi Fuenlabrada'da oynayan Sırp basketbolcu Dusan Ristic'i kadrosuna kattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 16:58
Galatasaray Dusan Ristic'i transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı uzun rotasyonuna bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "213 cm boyundaki uzun oyuncu Dusan Ristic'i kadrosuna ekledi. Son olarak İspanya'nın Fuenlabrada takımının formasını giyen Sırp oyuncu Dusan Ristic'e Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz" denildi.

Ristic, Fuenlabrada forması ile bu sezon 15.7 sayı, 6.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

27 yaşındaki basketbolcu, Kızılyıldız altyapısında başladığı kariyerinde Astana, Germani Brescia Leonessa, Saratov ve Fuenlabrada takımlarında forma giydi.

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