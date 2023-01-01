GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi renklerine bağladı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi renklerine bağladı.
Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, sezona istediği gibi bir giriş yapamadı.
Dünya Kupası için verilen ara öncesi çıkışa geçen ve peş peşe galibiyetler alan Cimbom, yükselen ivmesini Dünya Kupası sonrası da sürdürdü.
Dünya Kupası'nın ardından çıktığı İstanbulspor ve Sivasspor maçlarını kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçerek liderlik koltuğuna oturdu.
Zirvedeki yerini korumak isteyen sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birkaç takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.
Seferovic ve Van Aanholt'u takımdan göndereceği konuşulan Cimbom'da sezon başında kadroya dahil edilen Lucas Torreira ile ilgili transfer iddiaları yeniden alevlendi.
Uruguaylı orta saha oyuncusunun menajeri Pablo Bentancur, geçtiğimiz haftalarda oyuncusunun geleceğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
Bentancur, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor.
İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var.
Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu"
"Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor.
Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
LAZIO VE MILAN İSTİYOR
NTV'nin haberine göre; sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer alıyor.
Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı İtalyan ekibi Torreira'yı kadrosunda görmek istiyor.
Ancak yönetim, Okan Buruk'un planlarında önemli rolü olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor.
Uruguaylı orta saha, AC Milan'ın da geniş transfer listesinde yer alıyor.
Sarı-kırmızılılarda 13 lig maçına çıkan Torreira, %88 isabetli pas yüzdesi yakalarken bir de asist üretti.
Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira'yı Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.