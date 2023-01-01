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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yıldız futbolcunun menajeri Pablo Bentancur, geçtiğimiz haftalarda oyuncusunun Serie A'ya dönmek istediğini açıklarken, iki Avrupa devinin Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 22:01
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi renklerine bağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, sezona istediği gibi bir giriş yapamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Dünya Kupası için verilen ara öncesi çıkışa geçen ve peş peşe galibiyetler alan Cimbom, yükselen ivmesini Dünya Kupası sonrası da sürdürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Dünya Kupası'nın ardından çıktığı İstanbulspor ve Sivasspor maçlarını kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Zirvedeki yerini korumak isteyen sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birkaç takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Seferovic ve Van Aanholt'u takımdan göndereceği konuşulan Cimbom'da sezon başında kadroya dahil edilen Lucas Torreira ile ilgili transfer iddiaları yeniden alevlendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Uruguaylı orta saha oyuncusunun menajeri Pablo Bentancur, geçtiğimiz haftalarda oyuncusunun geleceğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Bentancur, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu"

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

"Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

LAZIO VE MILAN İSTİYOR

NTV'nin haberine göre; sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı İtalyan ekibi Torreira'yı kadrosunda görmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Ancak yönetim, Okan Buruk'un planlarında önemli rolü olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Uruguaylı orta saha, AC Milan'ın da geniş transfer listesinde yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira'ya iki dev talip birden!

Sarı-kırmızılılarda 13 lig maçına çıkan Torreira, %88 isabetli pas yüzdesi yakalarken bir de asist üretti.

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