Yükseliş devri

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan; başkanı, teknik direktörü ve kadrosu değişen Galatasaray, sonunda arzu ettiği noktaya ulaştı. Zirvede yer alan Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada evinde İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden sarıkırmızılı takım, liderlik koltuğuna oturdu. Sezon başlamadan önce Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığında yeni bir yönetim oluşturulurken, teknik direktörlük koltuğuna da Okan Buruk getirildi.

ERDEN TİMUR'UN PAYI BÜYÜK

Sarı-kırmızılı takımın kadrosu ise başkanvekili Erden Timur'un yoğun çalışmaları sonucunda İcardi, Mertens, Torreira, Oliveira, Mata gibi birbirinden yıldız 13 isimle güçlendirildi. Sezona durgun bir giriş yapan sarı-kırmızılı takım, başlarda gol yollarında büyük sıkıntılar da yaşadı. Hatta Buruk tartışılmaya başlansa da sonrasında gelen seri galibiyetlerle hem taraftarın kalbi hem de liderlik kazanıldı. Aslan'ın, Perşembe günü Sivas'a gidecek ve zorlukla kazanılan liderliği bırakmaya hiç niyeti yok.