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Kocuk farkı

Okan Kocuk sonunda taraftarların kalbine girdi. İstanbulspor maçının son anlarında müthiş bir kurtarışa imza atan sarı-kırmızılı eldiven, Gomis'le birlikte galibiyetin baş mimarı oldu. Hakem aut vermesi Okan'ın kurtarışını gölgede bıraksa da taraftarlar hakkını verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Kocuk farkı
Okan Kocuk sonunda taraftarların kalbine girdi. İstanbulspor maçının son anlarında müthiş bir kurtarışa imza atan sarı-kırmızılı eldiven, Gomis'le birlikte galibiyetin baş mimarı oldu. Hakem aut vermesi Okan'ın kurtarışını gölgede bıraksa da taraftarlar hakkını verdi.
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