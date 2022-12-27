Kocuk farkı

Okan Kocuk sonunda taraftarların kalbine girdi. İstanbulspor maçının son anlarında müthiş bir kurtarışa imza atan sarı-kırmızılı eldiven, Gomis'le birlikte galibiyetin baş mimarı oldu. Hakem aut vermesi Okan'ın kurtarışını gölgede bıraksa da taraftarlar hakkını verdi.
OkanKocuk sonunda taraftarların kalbine girdi. İstanbulspor maçının son anlarında müthiş bir kurtarışa imza atan sarı-kırmızılı eldiven, Gomis'le birlikte galibiyetin baş mimarı oldu. Hakem aut vermesi Okan'ın kurtarışını gölgede bıraksa da taraftarlar hakkını verdi.