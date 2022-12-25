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Galatasaray İstanbulspor maçı sonrası Bafetimbi Gomis: Yolumuz daha uzun

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, İstanbulspor maçında attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Deneyimli oyuncu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray'da ikincilik iyi değildir. Lider olduk. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir gibi rakipler var. Yolumuz daha uzun." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 21:28
Galatasaray İstanbulspor maçı sonrası Bafetimbi Gomis: Yolumuz daha uzun

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u Bafetimbi Gomis'in attığı gollerle 2-1 yendi. Yıldız futbolcu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyet ve liderlikle ilgili konuşan Gomis "Çok önemli bir maçtı. Dünya Kupası arası sonrası evde oynadığımız ilk maçtı, kazandık. Başakşehir maçının ardından böyle bir galibiyet almak iyidir. Galatasaray'da ikincilik iyi değildir. Lider olduk. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir gibi rakipler var. Yolumuz daha uzun." dedi.

Golleri hakkında gelen soru üzerine konuşan Fransız yıldız "Takımın en deneyimli oyuncularından bir tanesiyim. Takıma iyi bir enerji vermek zorundayım. Gol atmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Bafetimbi Gomis "Galatasaray'da oynamak iyi bir şans. Bu şansı değerlendirmek gerekiyor. Yaşım var ama, yaşıma göre hedeflerim de var. Benim için ikinci golcü olmak bir seçenek değil. Fırsat bulduğum zaman gollerimi atacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

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