Adil bir yarış olsun

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Özbek, ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirterek, "45 günlük aradaki kampta yapılar çalışmalar, arkadaşlık ve özellikle Okan hocanın oluşturduğu sevgi, arkadaşlık durumu takımı çok etkiledi. Keyifli kamp dönemi geçirdik. Bunun performansı biraz daha ileri taşıyacağını düşünüyorum. Herkes 'en üste çıktık oradan geri gelir miyiz?' diyor ama öyle bir şey yok. Performansımız, bıraktığımız yerin üstünde olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

EKSİKLERİMİZİ TABİİ Kİ KAPATACAĞIZ

Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk yarışına ilişkin, "Cumhuriyet'in 100. yılında rakipler de aynı amacı güdüyor. Lige verilen önem ve maçların keyfi daha da artıyor. Çok güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Bu yarışın centilmence sahada olması çok önemli. Kimsenin kafasında soru işareti kalmaması lazım. Herhangi bir soru işaretinin olmaması lazım. Bundan sonraki dönemde ümidim adil, centilmence ligi bitiririz ve sonunda da inşallah Galatasaray şampiyon olur" şeklinde görüş belirtti. Dursun Özbek, "Galatasaray, bu sene şampiyonluk yolunda çok iddialı. Bunun akamete uğramaması için eksiklerimiz varsa tabii ki Okan hocamızın raporuna göre transferler yapacağız" ifadelerini kullandı.

MAURO ICARDI SANSASYONEL

"Mauro Icardı çok sansasyonel bir transfer oldu. Ayrıca Milot Rashica da öyle. İkisini de şartlar uygun olursa, Galatasaray'da kalıcı olarak görmek isteriz."

YABANCI SINIRINA KARŞIYIZ

"Ali Sami Yen'de dünya yıldızlarını seyretsek kötü mü? Gençlerin harmanlanacağı bir kural yok mu yani! Onun için biz Galatasaray olarak yabancı sınırına karşıyız. Bırakın dünya futbol havuzundan istediği kadar futbolcu alınsın ve yarış keyifli olsun. İkincisi; kısıtlama Türk futbolcularının değerini çok yüksek seviyelere çıkardı. Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere ile yarışıyoruz. Bizim de seviyemizi oraya taşımak için yerliyse yerli, yabancıysa yabancı almalı ve başarıya odaklı oynamamız lazım."

ERDEN TİMUR 300 MİLYON TL VERECEK

"Mecidiyeköy projesindeki 134 gayrimenkulün bir saatte satılması çok önemliydi. Orada yaklaşık 150 milyon liralık harcama yapmamız lazım. Bunun büyük kısmını Erden Bey üstleniyor. Mecidiyeköy'de sağladığı kolaylıkların aynısını, yine 150 milyon lira mertebesinde Kemerburgaz'a da sağlayacak. Çok iyi bir Galatasaraylı ve kendisine teşekkür ediyorum."

RONALDO'YU ELBETTE İSTERİZ

Dursun Özbek, Galatasaray ile anılan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruyu da yanıtladı: Ronaldo'ya hayır demek mümkün değil. Ronaldo'yu hangi hoca veya hangi yönetim kadrosuna almak istemez. Türkiye'de en önemli futbol markası Galatasaray olduğu için Ronaldo ve Galatasaray isimlerinin beraber anılması son derece olası ama koşullarımızın onun beklentisini karşılayacak nitelikte olacağını düşünmüyorum.

BİRÇOK TEKLİF GELİYOR

"Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanı sıra 3-4 oyuncuya daha teklif var. Güzel kadro var, teklifler normal. Kimseyi satmayı düşünmüyoruz. Bu kadroyla şampiyonluk yolunda devam edeceğiz. Eksiklerimiz varsa teknik heyet raporuyla değerlendirmeye alırız. Şampiyonluk yolunda arızaya uğramayı kesinlikle istemiyoruz."

YUSUF TÜRK OĞLU TÜRK

"Yusuf Demir, Türk oğlu Türk bir futbolcu... Öyle şartlar getirmişiz ki Türk oğlu Türk futbolcu, Türk statüsünde oynayamıyor. Biraz insaflı olmamız lazım. Kuralları koyduğumuz gibi kaldırmasını bilmemiz lazım. Yusuf Demir'in Türk Milli Takımı'nda oynamasının kime ne zararı olabilir?"