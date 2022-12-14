TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Inaki Pena'dan kötü haber!

Barcelona'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden biri olan Inaki Pena ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Barcelona'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden biri olan Inaki Pena ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray bir dönem kiralık olarak forma giyen Pena'yı yeniden gündemine almıştı.
Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarında şans bulan Okan Kocuk bekleneni veremedi.
27 yaşındaki file bekçisi, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Kalesinde gördüğü basit goller nedeniyle taraftarın tepkisini çekti.
Fernando Muslera'ya alternatif arayışına giren Galatasaray, eski kalecisi Inaki Pena'yı radarına almıştı.
Genç eldivenden Cimbom'a kötü haber geldi.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Inaki Pena, Barcelona ile yeni sözleşme imzalayacak.
YENİ KONTRAT İÇİN ANLAŞMA
Relevo'da yer alan habere göre, Katalan devinin, 23 yaşındaki eldiven ile anlaşma sağladığı ve yeni sözleşmesinin 2025 ya da 2026 yılına kadar olacağı ifade edildi.
Pena'nın, bu sezon sadece bir maçta süre almasına rağmen Barcelona'da kalmaya sıcak baktığı ve gelen yeni kontrat teklifini kabul ettiği kaydedildi.
Barcelona'nın, Pena'yı daha önce yaptığı gibi yeniden kiralık olarak göndererek tecrübe kazanmasını da düşündüğü belirtildi.
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena, sarı-kırmızılı takımın kalesini 8 maçta korumuştu.
23 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.