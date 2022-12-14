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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Inaki Pena'dan kötü haber!

Son dakika spor haberi: Fernando Muslera'ya alternatif arayışlarında olan Galatasaray, bonservisi Barcelona'da olan Inaki Pena'yı gündemine almıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç file bekçisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol eldivenin Katalan deviyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 16:59
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Inaki Pena'dan kötü haber!

Barcelona'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden biri olan Inaki Pena ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Inaki Pena'dan kötü haber!

Galatasaray bir dönem kiralık olarak forma giyen Pena'yı yeniden gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Inaki Pena'dan kötü haber!

Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarında şans bulan Okan Kocuk bekleneni veremedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Inaki Pena'dan kötü haber!

27 yaşındaki file bekçisi, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Inaki Pena'dan kötü haber!

Kalesinde gördüğü basit goller nedeniyle taraftarın tepkisini çekti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Inaki Pena'dan kötü haber!

Fernando Muslera'ya alternatif arayışına giren Galatasaray, eski kalecisi Inaki Pena'yı radarına almıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Inaki Pena'dan kötü haber!

Genç eldivenden Cimbom'a kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Inaki Pena'dan kötü haber!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Inaki Pena, Barcelona ile yeni sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Inaki Pena'dan kötü haber!

YENİ KONTRAT İÇİN ANLAŞMA
Relevo'da yer alan habere göre, Katalan devinin, 23 yaşındaki eldiven ile anlaşma sağladığı ve yeni sözleşmesinin 2025 ya da 2026 yılına kadar olacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Inaki Pena'dan kötü haber!

Pena'nın, bu sezon sadece bir maçta süre almasına rağmen Barcelona'da kalmaya sıcak baktığı ve gelen yeni kontrat teklifini kabul ettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Inaki Pena'dan kötü haber!

Barcelona'nın, Pena'yı daha önce yaptığı gibi yeniden kiralık olarak göndererek tecrübe kazanmasını da düşündüğü belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Inaki Pena'dan kötü haber!

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena, sarı-kırmızılı takımın kalesini 8 maçta korumuştu.

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