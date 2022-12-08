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Çare transfer

Galatasaray, hazırlık maçlarından hüsranla ayrılmaya devam ediyor. Sarı- kırmızılı takım, Rayo Vallecano'nun ardından Villarreal'e de yenildi. Okan Buruk, 4-3 kaybedilen maçta şans bulan yedek isimlerin performanslarından memnun kalmadı. Geçtiğimiz günlerde, "İlk transferlerimiz, kendi içimizden olacak" diyen Buruk'un vasatı aşmayan performanslar sonrasında gözünü dış transfere diktiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, ara transfer döneminde kale, defans ve orta saha bölgelerine takviye istediği belirtiliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Çare transfer
Galatasaray, hazırlık maçlarından hüsranla ayrılmaya devam ediyor. Sarı- kırmızılı takım, Rayo Vallecano'nun ardından Villarreal'e de yenildi. Okan Buruk, 4-3 kaybedilen maçta şans bulan yedek isimlerin performanslarından memnun kalmadı. Geçtiğimiz günlerde, "İlk transferlerimiz, kendi içimizden olacak" diyen Buruk'un vasatı aşmayan performanslar sonrasında gözünü dış transfere diktiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, ara transfer döneminde kale, defans ve orta saha bölgelerine takviye istediği belirtiliyor.
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