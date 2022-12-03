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Bahçeşehir Koleji 79-86 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray Nef deplasmanda galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Galatasaray Nef kozlarını paylaştı. Müsabakayı sarı-kırmızılılar 79-86 kazandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 22:57
Bahçeşehir Koleji 79-86 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray Nef deplasmanda galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 86-79 yendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 24-17 önde geçen konuk ekip, devre arasına 42-40 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açarak 66-53 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, Bahçeşehir Koleji'nin son periyottaki etkili oyununa rağmen karşılaşmadan 86-79 galip ayrıldı.

Konuk takımda Caloiaro, 19 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Bahçeşehir Koleji'nde ise Shepherd'ın 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Ligde Galatasaray Nef, 4. galibiyetini aldı, Bahçeşehir Koleji ise 6. yenilgisini yaşadı.

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