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Erden Timur Paris yolcusu

Sarı-kırmızılı yönetici, Mauro İcardi için Fransa’ya gidiyor. Renato Sanchez, Carlows Soler ve Fabian Ruiz’le ilgili de bilgi alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Erden Timur Paris yolcusu

Galatasaryy CEO'su Erden Timur bugün Paris'e gidiyor. PSG CEO'su Henrique ve sportif direktörü Campos ile bir araya gelecek. Mauro İcardi'nin durumunu masaya yatıracak. PSG'ye Icardi'nin bonservisi için teklif yapmayacak. Sadece iki yöneticinin Arjantinli golcü için neler düşündüğünü, planlarının ne olduğunu, ortaya atılan takas iddiaları ve Atletico Madrid'in ilgisini araştıracak. Bir yıl kiralık gelen İcardi'nin Galatasaray'da devam etme arzusunu da dile getirecek. Timur ayrıca PSG'de çok fazla forma şansı bulamayan ve kiralanması düşünülen bazı isimler hakkında bilgi alacak. Sanchez, Soler ve Fabian Ruiz bu isimler arasında yer alabilir.

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